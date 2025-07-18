Гибридные авто ×
  • GM и SAIC готовят к премьере кроссовер Wuling Starlight 560: ждём новинку от Chevrolet?

GM и SAIC готовят к премьере кроссовер Wuling Starlight 560: ждём новинку от Chevrolet?

18.07.2025 41 0 0

Новый паркетник марки Wuling будет доступен сразу в трех модификациях: покупателям предложат чисто бензиновую версию, подзаряжаемый гибрид и электрокар. Впоследствии SUV вполне может перевоплотиться в новую модель Chevrolet для небогатых рынков.

На днях в свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат на новый кроссовер бренда Wuling. А теперь сама компания поделилась фирменными изображениями. На китайском название модели звучит как Xingguang 560, англоязычное обозначение – Starlight 560. Напомним, бренд Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. А грядущий паркетник – это уже четвертая модель семейства Xingguang/Starlight. Первенцем стал седан Wuling Starlight – без приставки. Затем на рынок вышел кроссовер Wuling Starlight S. Наконец, к старту продаж готовится минивэн Wuling Starlight 730.

Wuling Starlight 560 с ДВС
1 / 3
Wuling Starlight 560 с ДВС
2 / 3
Wuling Starlight 560 с ДВС
3 / 3

Как и анонсированный недавно вэн, кроссовер Starlight 560 будет доступен с тремя вариантами силовой установки. Клиенты смогут выбрать чисто бензиновый паркетник, подзаряжаемый гибрид или полностью электрическую версию. Между собой машины с ДВС и электрокар отличаются оформлением передней части. «Традиционный» и гибридный Wuling Starlight 560 имеют привычную радиаторную решетку, по бокам которой есть черные вставки. Кроме того, на переднем бампере таких кроссоверов красуется довольно внушительная защитная накладка темного-серого цвета. У электроверсии – гладкая панель и более спокойный бампер.

Электрический Wuling Starlight 560
1 / 2
Электрический Wuling Starlight 560
2 / 2

Оптика – такая же, как у минивэна: в фары и задние фонари Wuling Starlight 560 тоже интегрированы двойные светодиодные секции. Для модели еще предусмотрена двухцветная окраска кузова: в частности, на официальных картинках запечатлен кроссовер с белой крышей (привет, Тойота!). Кстати, некоторые китайские профильные СМИ называют Starlight 560 серийным воплощением концепта Wuling Hongguang X, который показали еще в 2020 году. Однако тот прототип выглядел гораздо брутальнее.

Wuling Starlight 560 с ДВС

Длина Wuling Starlight 560 равна 4745 мм, ширина – 1850 мм, высота в зависимости от версии – 1755 или 1770 мм, колесная база – 2810 мм. Новинке положены 18-дюймовые колеса.

Интерьер все еще засекречен. Скорее всего, внутри установили раздельные экраны приборки и мультимедиа – как у уже продающихся седана Wuling Starlight и кроссовера Starlight S (салон минивэна Starlight 730 тоже пока не показали). При этом известно, что новый SUV предложат в пяти- или семиместном исполнении.

Wuling Starlight 560 с ДВС
1 / 2
Wuling Starlight 560 с ДВС
2 / 2

Для паркетника заявлена аналогичная минивэну техника. «Традиционный» кроссовер получил бензиновую турбочетверку 1.5 мощностью 177 л.с., установка гибрида включает 106-сильный атмосферник 1.5, электрокару достался двигатель мощностью 136 л.с. Об электромоторе гибридных версий новинок семейства Starlight информации нет, емкость батарей тоже пока не раскрыта.

В Китае продажи кроссовера Wuling Starlight 560 должны стартовать в четвертом квартале текущего года. Впоследствии паркетник вполне может превратиться в новую модель Chevrolet для развивающихся рынков. Так, дебютировавшие недавно Chevrolet Captiva EV и Captiva PHEV – это электрическая и гибридная версии Wuling Starlight S. А кроссовер Chevrolet Groove второго поколения сделан из Wuling Xingchi.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Wuling
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «Два в одном» или «три в одном»? Какое комбо-устройство выбрать за 10-15 тысяч рублей 10-15 тысяч рублей – наиболее популярный ценовой сегмент для автомобильных комбо-устройств. Дешевле чаще всего предлагаются сильно упрощенные приборы или модели от малоизвестных брендов; дор... 254 0 0 18.07.2025
Статьи / Практика Придумал трус, пользуются все: 9 советов по уходу за тормозной системой При выборе автомобиля многие начинающие водители обращают внимание на время разгона до 100 км/ч и максимальную скорость, но почти никогда не думают о том, что вовремя остановиться – не менее... 642 0 1 18.07.2025
Статьи / История Пневмоподвеска с флаконом духов: история неприлично хорошего Cadillac Eldorado Brougham ’57-58 Расцвет детройтского барокко пришелся на вторую половину 1950-х. Дизайнерам выдали карт-бланш на воплощение в железе любых фантазий, форма в одну калитку выносила функционал, а во главу угла... 572 0 2 17.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27822 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7534 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 6735 3 6 03.07.2025
Обсуждаемое
12 Покупаем Exeed LX: два варианта салона, два типа привода и много комфо...
11 Повышение налогов, очень много миллиардов, Toyota в России: почему нел...
8 Без Pro и Max: тест-драйв Chery Tiggo 7L
Новые комментарии
Change privacy settings