GM и SAIC готовят к премьере кроссовер Wuling Starlight 560: ждём новинку от Chevrolet?

Новый паркетник марки Wuling будет доступен сразу в трех модификациях: покупателям предложат чисто бензиновую версию, подзаряжаемый гибрид и электрокар. Впоследствии SUV вполне может перевоплотиться в новую модель Chevrolet для небогатых рынков.

На днях в свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат на новый кроссовер бренда Wuling. А теперь сама компания поделилась фирменными изображениями. На китайском название модели звучит как Xingguang 560, англоязычное обозначение – Starlight 560. Напомним, бренд Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. А грядущий паркетник – это уже четвертая модель семейства Xingguang/Starlight. Первенцем стал седан Wuling Starlight – без приставки. Затем на рынок вышел кроссовер Wuling Starlight S. Наконец, к старту продаж готовится минивэн Wuling Starlight 730.

Wuling Starlight 560 с ДВС 1 / 3 Wuling Starlight 560 с ДВС 2 / 3 Wuling Starlight 560 с ДВС 3 / 3

Как и анонсированный недавно вэн, кроссовер Starlight 560 будет доступен с тремя вариантами силовой установки. Клиенты смогут выбрать чисто бензиновый паркетник, подзаряжаемый гибрид или полностью электрическую версию. Между собой машины с ДВС и электрокар отличаются оформлением передней части. «Традиционный» и гибридный Wuling Starlight 560 имеют привычную радиаторную решетку, по бокам которой есть черные вставки. Кроме того, на переднем бампере таких кроссоверов красуется довольно внушительная защитная накладка темного-серого цвета. У электроверсии – гладкая панель и более спокойный бампер.

Электрический Wuling Starlight 560 1 / 2 Электрический Wuling Starlight 560 2 / 2

Оптика – такая же, как у минивэна: в фары и задние фонари Wuling Starlight 560 тоже интегрированы двойные светодиодные секции. Для модели еще предусмотрена двухцветная окраска кузова: в частности, на официальных картинках запечатлен кроссовер с белой крышей (привет, Тойота!). Кстати, некоторые китайские профильные СМИ называют Starlight 560 серийным воплощением концепта Wuling Hongguang X, который показали еще в 2020 году. Однако тот прототип выглядел гораздо брутальнее.

Wuling Starlight 560 с ДВС

Длина Wuling Starlight 560 равна 4745 мм, ширина – 1850 мм, высота в зависимости от версии – 1755 или 1770 мм, колесная база – 2810 мм. Новинке положены 18-дюймовые колеса.

Интерьер все еще засекречен. Скорее всего, внутри установили раздельные экраны приборки и мультимедиа – как у уже продающихся седана Wuling Starlight и кроссовера Starlight S (салон минивэна Starlight 730 тоже пока не показали). При этом известно, что новый SUV предложат в пяти- или семиместном исполнении.

Wuling Starlight 560 с ДВС 1 / 2 Wuling Starlight 560 с ДВС 2 / 2

Для паркетника заявлена аналогичная минивэну техника. «Традиционный» кроссовер получил бензиновую турбочетверку 1.5 мощностью 177 л.с., установка гибрида включает 106-сильный атмосферник 1.5, электрокару достался двигатель мощностью 136 л.с. Об электромоторе гибридных версий новинок семейства Starlight информации нет, емкость батарей тоже пока не раскрыта.

В Китае продажи кроссовера Wuling Starlight 560 должны стартовать в четвертом квартале текущего года. Впоследствии паркетник вполне может превратиться в новую модель Chevrolet для развивающихся рынков. Так, дебютировавшие недавно Chevrolet Captiva EV и Captiva PHEV – это электрическая и гибридная версии Wuling Starlight S. А кроссовер Chevrolet Groove второго поколения сделан из Wuling Xingchi.