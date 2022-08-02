GM объявила войну спекулянтам: досталось как жадным клиентам, так и дилерам

Корпорация General Motors уведомила своих североамериканских дилеров о том, что с помощью системы штрафов и квот будет пресекать спекуляцию наиболее востребованными моделями. Перекупщикам, например, закроют доступ к бронированию новых моделей, а реализуемые ими на вторичном рынке машины снимут с гарантии.

Невозможность купить желанные модели раздражает клиентов, они уходят к другим производителям и пишут гневные отзывы в соцсетях — всё это плохо сказывается на бизнесе. У корпорации General Motors сейчас в гамме сразу несколько особенно «горячих» моделей, за которыми охотятся спекулянты — например, мощный внедорожник Cadillac Escalade-V, суперкар Chevrolet Corvette Z06 и электрический пикап GMC Hummer EV.

GM, разумеется, старается контролировать ценовую политику своих официальных дилеров, но не может им запретить продавать машины неофициальным дилерам-посредникам, которые могут накручивать ценники сколько угодно. Ещё в начале года корпорация предупредила официальных дилеров, что накажет тех, кто будет уличён в неэтичных манёврах, — им просто сократят поставки наиболее ходовых моделей. А на днях GM направила дилерам ещё один циркуляр (его текст опубликовал журнал Autoblog), в котором рассказала о новых мерах борьбы со спекулянтами.

GMC Hummer EV

Теперь если машина из горячего списка будет перепродана в течение 12 месяцев после покупки, то продавцу запретят оформлять заявки на новые машины. Обойти этот запрет, конечно, можно через других посредников, но такой манёвр должно предотвратить снятие с перепродаваемого автомобиля заводской гарантии: продал в первый год владения — лишился гарантии. Это вполне действенная мера противодействия как спекулянтам-одиночкам, так и неофициальным дилерам, но она вряд ли остановит жадных коллекционеров, которым, например, кровь из носа надо купить новенький Corvette Z06 «для консервации», чтобы продать его втридорога через несколько лет. Гарантия в этом случае не будет играть существенной роли — главное, чтобы автомобиль был новым.



Chevrolet Corvette Z06

Нынешний среднемоторный Chevrolet Corvette поколения С8 с момента дебюта в 2019 году является дефицитным товаром, GM пока просто не может произвести столько экземпляров, сколько требует рынок: сначала мешали технологические трудности и пандемия COVID-19, теперь — дефицит микрочипов и разрыв глобальных цепочек поставок. Тем не менее в первом полугодии Corvette разошёлся в США тиражом 17 441 шт. (+20% по сравнению с январём-июнем 2021 года), став самой продаваемой моделью в сегменте суперкаров и значительно опередив куда более дешёвый Camaro (продано 11 255 шт., +14%).



Помнится, в середине прошлого десятилетия компания Ford пыталась оградить суперкар GT от спекулянтов усложнением процедуры заказа — нужно было пройти специальный опрос-квест и пообещать не перепродавать машину сразу после покупки. Но совокупный тираж Ford GT составил всего 1350 экземпляров, тогда как Corvette С8 можно назвать поистине массовым суперкаром, рыночный потенциал которого пока полностью не раскрыт.

Cadillac Escalade-V

Cadillac Escalade-V с компрессорным V8 мощностью 691 л.с. — тоже коллекционная модель, поставить в гараж которую мечтают многие и готовы за неё переплачивать.



«Консервировать» электромобили, даже такие крутые как GMC Hummer EV, — занятие довольно бессмысленное, ими нужно наслаждаться здесь и сейчас, но спрос пока сильно превышает предложение.

