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  • GM подготовил маленький кроссовер с дизайном в стиле Suzuki Jimny

GM подготовил маленький кроссовер с дизайном в стиле Suzuki Jimny

14.02.2023 186 0 0

Официальная презентация крохи с «оквадраченными» формами пройдёт в рамках автосалона в Шанхае (Китай) весной текущего года.

Электрический паркетник впервые засветился на видеотизере в сентябре прошлого года: этот ролик был показан в рамках презентации обновлённого «зелёного» ситикара Baojun Kiwi EV (ранее был известен под индексом E300). Напомним, бюджетная марка Baojun принадлежит СП General Motors, SAIC и Wulling (SGMW). Позже было опубликовано первое изображение новинки, а теперь появились снимки из базы китайского минпрома и официальные фотографии экстерьера «крохи».

На фото: Baojun Yep

Согласно информации минпрома КНР, новинка будет продаваться под названием Baojun Yep (он же YueYe по-китайски). Пока что компания рассекретила некоторые показатели модели и показала её внешность, а официальная презентация этого электрокара пройдёт в апреле 2023-го в рамках автосалона в Шанхае (Китай). Предполагается, что на домашний рынок эта модель выйдет уже в мае.

Визуально Baojun Yep своими «оквадраченными» формами и силуэтом похож на Suzuki Jimny. У него массивный пластиковый обвес по периметру кузова, черные рейлинги и внушительные колёсные арки, как у внедорожника (с небольшими, впрочем, колёсами). Переднюю часть украсили простоватой панелью, которая состоит из светодиодных фар с необычным световым рисунком по бокам и чёрной заглушки с логотипом бренда по центру. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы небольшие воздухозаборники.

Задние фонари напоминают вертикально расположенные прямоугольники со скруглёнными углами. Багажная дверь открывается вбок, а не вверх, а на её внешней панели имеется выступ, вероятно, стилизованный под крышку для хранения запасного колеса.

В длину Baojun Yep вытянулся на скромные 3381 мм, его ширина составляет 1685 мм, а высота – 1721 мм. Получается, «кроха» на 214 мм короче по сравнению с глобальным Suzuki Jimny с двигателем внутреннего сгорания, а ширина и высота у «японца» практически такие же. Салон кроссовера пока держится в секрете, но можно предположить, что покупателей будут ждать виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим экраном.

Судя по данным китайского минпрома, у модели по первому времени будет только версия с одним электромотором, расположенным на задней оси, его мощность составляет 68 л.с., а крутящий момент – 140 Нм. Максимальная скорость, до которой способен разогнаться такой Baojun Yep, равна 100 км/ч. Ёмкость тяговой литий-железо-фосфатной батареи, скорее всего, составляет 31,7 или 31,9 кВт*ч (такими оснащается Baojun Kiwi EV). Известен паспортный запас хода модели – 303 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC). В дальнейшем ожидается появление исполнения с двумя электродвигателями, характеристики этой силовой установки пока не разглашаются.

Тем временем, недавно были рассекречены и другие новинки родом из Поднебесной. Так, в базе минпрома КНР оказались снимки сразу трёх кроссоверов марки Haval: два SUV с внутризаводскими индексами A07 и B07 (предполагаемые названия – Ruge и Ruge Max) и ещё одна модель, которая либо окажется рестайлинговым «просто» H6, либо пополнит семейство, получив некую новую приставку.

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