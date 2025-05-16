GMC Hummer EV стал ещё более маневренным с новым режимом King Crab

Бренд GMC, принадлежащий американскому концерну General Motors, представил свой полноразмерный полностью электрический пикап Hummer EV осенью 2020 года. На его базе был создан внедорожник GMC Hummer EV, дебютировавший весной 2021-го. Производство моделей налажено на заводе Factory Zero, который расположен в Детройте (штат Мичиган, США). Теперь в компании решили слегка обновить Хаммеры – посвежевшим «электричкам» приурочили 2026 модельный год.
Одной из главных обновок пикапа и внедорожника GMC Hummer EV стала спецверсия с прибавкой Carbon Fiber к названию. Производитель отметил, что «карбоновые» вездеходы будут выпущены лимитированным тиражом, правда, сколько именно экземпляров сойдёт с конвейера, в компании пока не уточнили. В основу особенного исполнения легло топовое исполнение 3X.
В компании отметили, что «супертрак» GMC Hummer EV Carbon Fiber Edition способен разогнаться с места почти до «сотни» (то есть до 96,6 км/ч) всего за 2,8 секунды. Как ранее отмечал производитель, стандартный пикап с той же техникой выполняет это упражнение «примерно за 3 секунды». Информации об изменениях в динамике аналогичного внедорожника в GMC не предоставили.
«Карбоновой» спецверсии достались обновлённые аппаратные настройки и программное обеспечение, а также модернизированная силовая установка и 24-модульная тяговая батарея, питающая электромоторы. Совокупная отдача трёхмоторной системы выросла с 1014 л.с. у стандартной версии до 1176 л.с. у варианта Carbon Fiber.
У особенной версии есть ряд визуальных отличий. Такие пикап и внедорожник снабдили оригинальными созданными из углеволокна22-дюймовыми колёсными дисками (для SUV ещё предусмотрена «запаска» в комплект), внедорожными шинами, карбоновыми вставками в накладках на бамперах и корпусах наружных зеркал. Кузов решили окрасить в оттенок Magnus Grey, он сочетается с чёрными шильдиками.
В целом для GMC Hummer EV 2026 модельного года производитель предусмотрел два новых цвета кузова – Coastal Dune и Auburn Matte, а также пару дополнительных цветовых схем для отделки салона – Granite Drift и Stealth Eclipse. В компании отметили, что была обновлена система помощи водителю Super Cruise, но не уточнили, какие именно изменения она получила.
В списке наиболее важных изменений посвежевших пикапа и внедорожника числится также добавление режима King Crab, который, как отметили в GMC, ощутимо повысил маневренность модели на бездорожье (эффект достигается за счёт того, что задние колёса поворачиваются «значительно быстрее», чем передние). Эта функция станет стандартной для «электричек» в комплектациях 2X и 3X, причём она окажется доступной для всех нынешних владельцев пикапов и внедорожников Hummer EV (позже в текущем году будет проведено обновление «по воздуху»).
Обновлённые пикап и внедорожник GMC Hummer EV доберутся до дилеров в США позднее в 2025 году. Цены компания обнародует ближе к старту продаж, вероятно, ближе к концу грядущего лета.
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