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  • Гофрированный утёнок: представлен Citroen Ami, стилизованный под ретро-фургон

Гофрированный утёнок: представлен Citroen Ami, стилизованный под ретро-фургон

04.02.2025 445 0 3

Итальянское кузовное ателье Caselani совместно с известным ретро-дизайнером Давидом Обендорфером стилизовало городской электрокар Citroen Ami под легендарный коммерческий фургон Citroen Type H и предлагает его по цене от 11 390 евро плюс налоги.

Ателье Caselani уже предлагает ретро-версии фургонов Citroen Berlingo, Jumpy и Jumper: Berlingo стилизован под «каблучок» на базе «гадкого утёнка» Citroen 2CV, а Jumpy и Jumper — под гофрированный фургон Citroen Type H (он же Citroen HY), что выпускался с 1947 по 1981 год в огромном количестве модификаций.

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Теперь облик в стиле Citroen Type H получил и дешёвый городской электрокар Citroen Ami, который недавно пережил рестайлинг. После рестайлинга Citroen Ami стал отдалённо напоминать «гадкого утёнка» Citroen 2CV, то есть получается, что версия от Caselani — это уже вторая ретро-стилизация поверх первой, заводской.

В исполнении Caselani электромобильчик называется Type-Ami, комплект кузовного обвеса для него разработал Давид Обендорфер, известный нашим постоянным читателям по проектам альтернативного дизайна для современных Mercedes-Benz Е-класса и BMW 2 Series. В разработке Type-Ami также участвовали специалисты центра стиля Citroen, так что получился фирменный, по сути, продукт.

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Кузовной обвес от Caselani, превращающий Citroen Ami в Type-Ami, можно установить самостоятельно либо купить уже готовую машину в ретро-обёртке. Комплект деталей для самостоятельной установки обойдётся минимум в 4400 евро плюс налоги, готовый Type-Ami — минимум в 11 390 евро плюс налоги. Для справки скажем, что стандартный Citroen Ami сейчас стоит в Германии от 7990 евро. За доплату Caselani предлагает различные варианты окраски Type-Ami, отделку салона экокожей и навесной багажник.

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Техническая начинка у Type-Ami совершенно стандартная: единственный электромотор на передней оси выдаёт 6 кВт (8,2 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватает на 75 км пробега. Напомним, что Citroen Ami — это не полноценный электромобиль, а маленький (габаритная длина —2410 мм) двухместный электрический квадрицикл класса L6e, во Франции на нём можно ездить подросткам с 14 лет, в Германии — с 15 лет, но максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.

Citroen Berlingo в исполнении 2CV Fourgonnette от Caselani
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Citroen Jumpy в исполнении Type HG от Caselani
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Citroen Jumper в исполнении Type H от Caselani
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Оригинальный Citroen Type H
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Добавим, что недавно британский журнал Autocar со ссылкой на инсайдеров сообщил, что марка Citroen собирается буквально возродить «гадкого утёнка» 2CV в качестве самого дешёвого полноценного автомобиля в модельном ряду, однако позже эту информацию опровергли со ссылкой на представителей Citroen другие СМИ, так что пока наверняка неизвестно, будет новый Citroen 2CV или нет.

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