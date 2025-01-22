Новый Citroen 2CV уже в разработке, это будет одна из самых дешёвых моделей на рынке

Ретродизайн в автопроме вновь набирает обороты, в связи с чем марка Citroen, принадлежащая корпорации Stellantis, хочет буквально возродить легендарную модель 2CV, то есть сделать дешёвый автомобиль с узнаваемыми формами «гадкого утёнка».

Минувшей осенью марка Citroen обновила электрический квадрицикл Ami, привив ему некоторые черты Citroen 2CV — они должны сделать дешёвый городской электрокар ещё более популярным. Разработанный в прошлом десятилетии новый Citroen Ami, собственно, и преподносился публике как реинкарнация 2CV, но без прямых заимствований в дизайне. Между тем успех возрождённых Renault 4 и Renault 5 показывает, что публике нравятся именно узнаваемые классические образы, Renault 5 вообще только что завоевал титул «Европейский автомобиль 2025 года».

Новые Renault 4 и Renault 5, судя по всему, произвели сильное впечатление на руководство Stellantis, поэтому решено крепко взяться за тему ретро и буквально возродить Citroen 2CV. По данным британского журнала Autocar, полученным от инсайдеров, разработка нового Citroen 2CV уже началась, хотя и находится в ранней стадии — команда дизайнеров Citroen под руководством Пьера Леклерка попытается создать максимально узнаваемого «гадкого утёнка», который при этом должен быть дешевле, чем новые Renault 4 и Renault 5.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Разработка классического Citroen 2CV началась ещё в середине 1930-х как максимально дешёвого автомобиля для сельских жителей, на котором можно было бы без повреждений довезти до рынка корзину куриных яиц — отсюда выдающаяся плавность хода. Из-за Второй мировой войны разработка автомобиля затянулась, серийный образец был представлен лишь в октябре 1948 года на Парижском автосалоне, производство началось в 1949 году и продолжалось до 1990 года включительно, совокупный тираж Citroen 2CV превысил 3,8 млн шт.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

За время своей конвейерной жизни Citroen 2CV пережил несколько рестайлингов, обзавёлся различными кузовными модификациями и стал базисом для других моделей, в том числе для классического Citroen Ami. На вторичном рынке Европы сегодня до сих пор вращаются тысячи экземпляров Citroen 2CV — те, что на ходу, стоят от 5000 евро, а цена на редкие версии в хорошем состоянии может превышать 100 000 евро.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Корпорация Stellantis сейчас переживает экономический и управленческий кризисы, в связи с чем пытается более репозиционировать имеющиеся у неё бренды. В частности, Stellantis хочет сильнее развести бренды DS и Citroen: DS будет постепенно уходить в лакшери-сегмент, а Citroen наоборот движется «вниз» по бюджетной шкале в сторону Skoda и Dacia. В этой связи появление в линейке Citroen нового, максимально дешёвого 2CV — вполне логичный шаг, при этом новый 2CV, в отличие от нового Ami, будет полноценным автомобилем.

Autocar предполагает, что новый Citroen 2CV получит бюджетную платформу Smart Car от Citroen C3 четвёртого поколения, который стоит в Германии от 15 240 евро. Новый Citroen 2CV может стоить ещё дешевле, ориентируясь на нынешний европейский бестселлер Dacia Sandero (от 12 400 евро). Однако если Stellantis примет ошибочное решение предлагать новый Citroen 2CV только в виде электрокара, то ценовым ориентиром для него, очевидно, будет Dacia Spring, который сейчас стоит от 16 900 евро.

Новые Renault 4 и Renault 5, напомним, предлагаются только как электромобили, что сильно ограничивает их рыночный потенциал при всех симпатиях потребителя по части дизайна. Если у нового Citroen 2CV будет бензиновая версия, а команда Пьера Леклерка не подкачает с дизайном, то у «гадкого утёнка» есть все шансы вернуться на рынок с триумфом. Когда? Скорее всего, дебют приурочат к 80-летию модели, то есть ждём новый Citroen 2CV в 2028 году.

