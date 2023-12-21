Головокружение от успехов: тюнинг-ателье Mansory показало летающий суперкар

2023 год оказался очень успешным для компании Mansory из баварского городка Бранд: бизнес благополучно развивается на фоне роста спроса на эксклюзивные автомобили по всему миру, было представлено много новинок, ну а накануне Нового года можно помечтать и о светлом будущем, которое Mansory видит в небесах.

Компанию Mansory основал в 1989 году выходец из Ирана Курош Мансори, за годы работы она заслужила репутацию довольно эксцентричного тюнера, не боящегося самых смелых экспериментов с дизайном, материалами и цветовой палитрой. Смелый дизайн моделей Mansory сочетается с высоким уровнем инженерного тюнинга, и клиентам это очень нравится. В последние годы бизнес Mansory развивается особенно бурно: открыт филиал компании в Дубае, заметно расширен модельный ряд, в том числе за счёт совершенно уникальных проектов, таких как трёхдверные версии Lamborghini Urus и Mercedes-Benz G-класса.

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Подводя итоги работы за год, компания Mansory решила впервые представить оторванный от реальности проект — своего рода прогноз на будущее. Команда Куроша Мансори полагает, что в будущем мы будем путешествовать по миру на летающих автомобилях, в свою очередь тюнинг-ателье адаптируются в новому виду транспорта и будут предлагать свои версии аэромобилей.



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На представленных рендерах изображён абстрактный летающий суперкар, в котором можно увидеть черты современных, дорожных Ferrari и Lamborghini, сохранены традиционные на вид бамперы, зеркала заднего вида и даже нечто вроде выхлопных патрубков, а признаки аэромобиля — это отсутствие колёс, крылышки по нижнему периметру кузова и киль по центру кормы. Корпус аэромобиля в лучших традициях Mansory декорирован кованым карбоном, все мелкие детали тщательно проработаны и привлекают к себе внимание. В общем, стиль Mansory в этом проекте угадывается безошибочно.



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Когда именно Mansory сможет заняться тюнингом аэромобилей, пока можно только гадать: разработкой летающих машин сегодня занимаются различные стартапы по всему миру, в том числе китайская компания Xpeng, у которой аэромобили по своему дизайну максимально приближены к дорожным машинам, однако запуск аэромобилей в серийное производство и гражданскую эксплуатацию упирается в отсутствие нормативного регулирования, то есть пока непонятно, кто и как эти машины будет сертифицировать и нести ответственность за безопасность полётов. Появление аэромобилей в городах вряд ли возможно в обозримом будущем, но мечтать об этом, разумеется, можно без всяких ограничений.

