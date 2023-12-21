Летательный аппарат ×
  • Головокружение от успехов: тюнинг-ателье Mansory показало летающий суперкар

Головокружение от успехов: тюнинг-ателье Mansory показало летающий суперкар

21.12.2023 158 1 0

2023 год оказался очень успешным для компании Mansory из баварского городка Бранд: бизнес благополучно развивается на фоне роста спроса на эксклюзивные автомобили по всему миру, было представлено много новинок, ну а накануне Нового года можно помечтать и о светлом будущем, которое Mansory видит в небесах.

Компанию Mansory основал в 1989 году выходец из Ирана Курош Мансори, за годы работы она заслужила репутацию довольно эксцентричного тюнера, не боящегося самых смелых экспериментов с дизайном, материалами и цветовой палитрой. Смелый дизайн моделей Mansory сочетается с высоким уровнем инженерного тюнинга, и клиентам это очень нравится. В последние годы бизнес Mansory развивается особенно бурно: открыт филиал компании в Дубае, заметно расширен модельный ряд, в том числе за счёт совершенно уникальных проектов, таких как трёхдверные версии Lamborghini Urus и Mercedes-Benz G-класса.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Подводя итоги работы за год, компания Mansory решила впервые представить оторванный от реальности проект — своего рода прогноз на будущее. Команда Куроша Мансори полагает, что в будущем мы будем путешествовать по миру на летающих автомобилях, в свою очередь тюнинг-ателье адаптируются в новому виду транспорта и будут предлагать свои версии аэромобилей.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

На представленных рендерах изображён абстрактный летающий суперкар, в котором можно увидеть черты современных, дорожных Ferrari и Lamborghini, сохранены традиционные на вид бамперы, зеркала заднего вида и даже нечто вроде выхлопных патрубков, а признаки аэромобиля — это отсутствие колёс, крылышки по нижнему периметру кузова и киль по центру кормы. Корпус аэромобиля в лучших традициях Mansory декорирован кованым карбоном, все мелкие детали тщательно проработаны и привлекают к себе внимание. В общем, стиль Mansory в этом проекте угадывается безошибочно.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Когда именно Mansory сможет заняться тюнингом аэромобилей, пока можно только гадать: разработкой летающих машин сегодня занимаются различные стартапы по всему миру, в том числе китайская компания Xpeng, у которой аэромобили по своему дизайну максимально приближены к дорожным машинам, однако запуск аэромобилей в серийное производство и гражданскую эксплуатацию упирается в отсутствие нормативного регулирования, то есть пока непонятно, кто и как эти машины будет сертифицировать и нести ответственность за безопасность полётов. Появление аэромобилей в городах вряд ли возможно в обозримом будущем, но мечтать об этом, разумеется, можно без всяких ограничений.

спортивные авто тюнинг суперкары новинки аэромобиль летательный аппарат

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
21.12.2023 13:47
Иван Сергеев

Интересно, что случится раньше - в мире появится первый аэромобиль или в России - первая самостоятельно разработанная автоматическая коробка передач? Ответ мне не кажется столь очевидным.

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Пожиже или погуще: можно ли отклоняться от вязкости масла, рекомендованной производителем Некоторые автовладельцы панически боятся отступить от руководства по эксплуатации своей машины и залить в её мотор масло другой вязкости. Другие поступают противоположным образом: льют то, ч... 158 3 0 21.12.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Сложный путь экономии: ошибки, которые совершают при самостоятельном обслуживании машины Не открою большой тайны, если скажу, что содержать автомобиль становится всё дороже и дороже. Вроде бы совсем уж страшного дефицита запчастей нет, но их стоимость всё-таки заметно выросла, а... 1440 2 1 19.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Voyah Free: как яхта, только автомобиль Voyah Free – это не просто автомобиль. И даже не просто электромобиль или гибрид. Это то, что дилеры (и официальные, и не очень) справедливо именуют премиумом, причём вполне заслуженно. Стои... 5845 0 0 18.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21083 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 12875 26 333 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 6887 13 3 21.11.2023
Change privacy settings