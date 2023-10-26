Xpeng представил модульный аэромобиль на базе трёхосного гибридного минивэна

Xpeng считает одним из самых успешных электромобильных стартапов, минувшим летом долю в нём купил концерн Volkswagen, чтобы получить платформу Xpeng для своих электромобилей. Но Xpeng — это не только электромобили, китайский стартап идёт по стопам американской компании Tesla и работает на передовом крае науки и техники сразу в нескольких смежных с автопромом областях. Раз в год Xpeng устраивает презентацию, на которой рассказывает о достигнутом прогрессе.

Xpeng X9

На мероприятии Xpeng Tech Day 2023 компания показала живьём электрический минивэн X9, но пока без технических подробностей, так что к нему мы вернёмся позже, когда подробности появятся. Здесь же Xpeng объявила о переходе на качественно новый уровень в работе автопилота — по сути, автопилот Xpeng по части функционала мало в чём уступает автопилоту Tesla FSD, но и проблемы у него те же — работа автопилота ограничена законодательством, в Китае до сих пор не легализованы автопилоты выше второго уровня по классификации SAE, то есть водителю нельзя отвлечься от дороги.



Ещё у Xpeng теперь есть свой генеративный искусственный интеллект (аналог ChatGPT), выводящий работу голосового помощника в электромобилях Xpeng на качественно новый уровень. ИИ является также важной частью человекоподобного робота Xpeng — это прямой аналог Tesla Optimus, то есть будущий помощник человека в быту и на производстве.



Xpeng AeroHT eVTOL flying car 1 / 8 Xpeng AeroHT eVTOL flying car 2 / 8 Xpeng AeroHT eVTOL flying car 3 / 8 Xpeng AeroHT eVTOL flying car 4 / 8 Xpeng AeroHT eVTOL flying car 5 / 8 Xpeng AeroHT eVTOL flying car 6 / 8 Xpeng AeroHT eVTOL flying car 7 / 8 Xpeng AeroHT eVTOL flying car 8 / 8

В свою очередь дочерняя аэромобильная компания Xpeng AeroHT показала сразу две новинки. Одна из них — это новая версия интегрированного аэромобиля с вертикальным взлётом (eVTOL flying car), над которым Xpeng работает уже несколько лет, меняя его компоновку и стиль. Свежей версии вернули дизайн в стиле суперкара, а четыре выдвижные стойки с двумя винтами на каждой вновь упакованы внутрь кузова и выезжают из него по требованию водителя-пилота. Получается, что в автомобильной ипостаси ничто не выдаёт в Xpeng eVTOL способность к полёту, кроме разве что слишком большой габаритной длины.



Xpeng AeroHT eVTOL flying car

Xpeng продолжит упражняться с дизайном своего интегрированного аэромобиля, но при этом честно признаёт, что в обозримой перспективе довести его до серийного производства не получится — мешают опять-таки законодательные ограничения.



Xpeng AeroHT modular flying car 1 / 5 Xpeng AeroHT modular flying car 2 / 5 Xpeng AeroHT modular flying car 3 / 5 Xpeng AeroHT modular flying car 4 / 5 Xpeng AeroHT modular flying car 5 / 5

В качестве альтернативы интегрированному аэромобилю Xpeng теперь предлагает аэромобиль модульный, в котором ездовая и летательная части физически разделены: в, скажем так, парковочном состоянии Xpeng AeroHT modular flying car — это крупный трёхосный минивэн, снабжённый plug-in гибридной силовой установкой, где компактный ДВС используется в качестве генератора и удлинителя электрического запаса хода. Минивэн рассчитан на пятерых седоков, при этом примерно половину кузова занимает летающий модуль — двухместная капсула на ножках с шестью выдвижными винтами на стойках. Центральные стоки вдобавок снабжены маленькими подруливающими роторами в цилиндрических корпусах. На случай аварии летающий модуль снабжён автоматически выстреливающими парашютами, они способны обеспечить более-менее мягкую посадку при падении с высоты от 50 м.



Xpeng AeroHT modular flying car 1 / 4 Xpeng AeroHT modular flying car 2 / 4 Xpeng AeroHT modular flying car 3 / 4 Xpeng AeroHT modular flying car 4 / 4

Модульный аэромобиль проще производить и проще эксплуатировать, он более гибкий и универсальный, отлично подходит для любителей путешествий на дикой природе и спасательных служб. ДВС в сочетании с большим запасом топлива на борту сможет в любой глуши несколько раз зарядить батареи ездового и летательного модулей. В производство модульный аэромобиль пойдёт раньше интегрированного, но опять-таки неизвестно когда. Технические характеристики обоих аэромобилей не объявлены — в этом нет смысла, их дизайн наверняка ещё не раз изменится.

