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  • Xpeng изменила дизайн своего аэромобиля: в 4 раза больше винтов и первый живой полёт

Xpeng изменила дизайн своего аэромобиля: в 4 раза больше винтов и первый живой полёт

24.10.2022 175 0 0

Китайская компания Xpeng в рамках мероприятия Xpeng Tech Day 2022 рассказала о своих инновационных разработках, в том числе о развитии проекта аэромобиля: по сравнению с прошлогодним образцом концепция сильно изменилась.

 

Xpeng — это не только электромобильный стартап, выпускающий технически изощрённые модели, но и много чего ещё из мира инноваций. Во многих аспектах Xpeng копирует путь американской компании Tesla, но только не в части аэромобилей, ведь давно известно, что глава Tesla Илон Маск недолюбливает летающие машины и предпочитает им электромобильное метро.

Ежегодное мероприятие Xpeng Tech Day — это аналог Tesla AI Day, на нём китайская компания показывает свои последние достижения в области систем автономного вождения, робототехники (в этом году представили робота-лошадку, на которой можно ездить верхом) и летательных аппаратов с вертикальным взлётом. Последними занимается дочерняя компания HT Aero.

Xpeng X2

Главный продукт HT Aero — это двухместный восьмироторный электрический аэромобиль Xpeng X2 массой 560 кг, способный летать со скоростью 130 км/ч в течение 35 минут, в производство его планируется запустить через пару лет. Аэромобилем Xpeng X2 называют для красного словца, подчёркивая компактность и мобильность, но с привычными нам дорожными машинами он не имеет ничего общего — это просто капсула на «лыжах» с винтами «по кругу».

Аэромобиль Xpeng образца 2021 года

Другое дело полноценный аэромобиль — с колёсами и автомобильными органами управления, который компания впервые показала в прошлом году. Суть этого проекта состоит в том, что на нём можно будет ездить по обычным дорогам, но при этом есть возможность в любой момент «расправить винты» и уйти в небо. То есть это машина-транформер, в отличие Xpeng X2.

Аэромобиль Xpeng образца 2021 года

В этом году аэромобилю-трансформеру с колёсами присвоили индекс Х3, а его дизайн совсем не похож на то, что мы видели год назад. Прошлогодний аэромобиль внешне похож на суперкар со смещённой вперёд двухместной кабиной, два складных винта прятались в задней части кузова так, что летающую сущность в дорожной конфигурации ничего не выдавало. Реализовать задумку в таком виде, судя по всему, оказалось невозможно и дизайн пришлось изменить, причём не в лучшую с точки зрения эстетики сторону.

Xpeng X3
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Xpeng X3
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Xpeng X3
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Xpeng X3 выполнен в формате двухместного кросс-купе, на крышу которого помещён громоздкий чемодан, в который упакована летательная надстройка, а именно четыре выдвижные стойки с двумя винтами на каждой. То есть механика полёта стала похожа на таковую у Xpeng X2, то есть случилась унификация. Большее количество винтов даёт большую надёжность на случай отказа одного из моторов и вообще именно соображения надёжности и безопасности заставили разработчиков радикально перекроить проект. Технических подробностей пока нет, зато Xpeng X3 уже совершил демонстрационный полёт, видеозапись есть на сайте китайского журнала Autohome.

Xpeng X3

О сроках начала производства и коммерческих перспективах Xpeng X3 ничего не сообщается, хотя в прошлом году летающий суперкар планировалось выпустить на рынок уже в 2024 году. И в прошлом году, и теперь совершенно ясно, что летающие машины — слишком отдалённая и туманная перспектива, упирающаяся не столько в технические ограничения, сколько в законодательные: совместить аэромобиль с действующей городской инфраструктурой, даже самой передовой, не представляется возможным. Ну а для лесов и полей сгодится технически более простой Xpeng X2.

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