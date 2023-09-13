Xpeng X9: минивэн в стиле Tesla Cybertruck от быстро растущего китайского стартапа

Минивэн станет шестой по счёту моделью молодой китайской компании Xpeng, он должен выйти на рынок до конца текущего года.

Электромобильная компания Xpeng была основана в 2014 году группой китайский предпринимателей с опытом работы в автопроме и IT-индустрии. Первой моделью Xpeng стал компактный кроссовер G3, его производство началось в 2018 году, затем гамму пополнили среднеразмерный седан P7, компактный седан P5, большой кроссовер G9 и среднеразмерный кроссовер G6. Шестой моделью Xpeng станет крупный минивэн Х9, он был анонсирован ещё в мае, в конце лета компания опубликовала его фотографии в камуфляжной раскраске, а вчера Xpeng X9 «всплыл» в электронной базе китайского Минпрома, так что теперь на него можно взглянуть без маскировки, вдобавок стали известны некоторые технические характеристики.

По своему стилю минивэн X9 заметно отличается от прошлых моделей Xpeng: на смену округлым формам пришли плоские поверхности и острые грани в духе американского электропикапа Tesla Cybertruck: китайская новинка цитирует «американца» верхним ярусом передней «оптики» и оформлением бокового остекления. Стекло багажной двери имеет довольно сильный наклон, что нетипично для минивэнов. Плоские боковины украшены треугольными росчерками.



Габаритная длина Xpeng X9 — 5293 мм, ширина — 1988 мм, высота — 1785 мм, колёсная база — 3160 мм. Фотографий салона пока нет, известно лишь, что в нём будет 6 либо 7 мест. Базовая версия минвэна будет иметь единственный электромотор на передней оси, его пиковая мощность — 235 кВт (319,5 л.с.). У двухмоторной полноприводной версии на передней оси установлен электромотор мощностью 235 кВт (319,5 л.с.), на задней — 135 кВт (183,5 л.с.), в сумме получается 370 кВт (503 л.с.). Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Снаряженная масса одномоторной версии — 2555 кг, двухмоторной — 2630 кг. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. Пока это все подробности.



Добавим, что Xpeng в последние месяцы часто всплывает в новостной повестке. В июле стало известно о том, что Volkswagen станет крупным инвестором Xpeng и купит 4,99% её акций в обмен на доступ к её технологиям: в 2026 году на китайский рынок выйдут две новые модели Volkswagen на платформе Xpeng.



В августе анонсирована крупная сделка между Xpeng и китайским извозчичьим сервисом Didi: Xpeng купит электромобильный бизнес Didi в обмен на инвестиции, вместе компании запустят в 2024 году новую марку под кодовым именем Mona (коммерческое имя может быть иным). Mona будет предлагать более доступные электромобили, чем те, что сегодня составляют гамму Xpeng.



На 2024 год, кроме того, намечена дальнейшая экспансия Xpeng на европейском рынке: сейчас её автомобили продаются в Швеции, Норвегии, Дании и Нидерландах, в следующем году список пополнит Германия.

Ещё у Xpeng есть аэромобильное подразделение, тоже довольно перспективное и привлекающее инвесторов.

В общем, среди сотен китайских стартапов, возникших за последнее десятилетие, Xpeng стал одним из самых заметных, но в России он пока официально не представлен, продажей его машин в нашей стране занимаются серый дилеры.

