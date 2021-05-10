«Горячий» VW Polo GTI после рестайлинга отдалился от базового хэтча: теперь в стиле Golf

Полноценную презентацию «заряженного» компакта проведут летом. Техника, скорее всего, такая же, как у дорестайлинговой машины, ведь мотор модернизировали совсем недавно.

Стандартный посвежевший еврохэтч Volkswagen Polo представили в конце апреля, а теперь анонсирована обновленная «горячая» версия GTI. Марка пока распространила только один дизайн-скетч, но основной объем доработок уже понятен. Так, если дореформенные «пятидверки» внешне между собой отличались незначительно, то отныне Polo GTI с базовой моделью не перепутаешь: хот-хэтч обрел агрессивный передний бампер со встроенными светящимися ячейками, как у Golf GTI. Правда, Гольф на правах старшего имеет по пять таких элементов с каждой стороны, тогда как у Polo их по два.

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Другие особенности экстерьера Polo GTI: решетка с рисунком в виде крупных сот и фирменная красная полоска. Вдобавок на корме, скорее всего, красуются сдвоенные патрубки выпускной системы. Ну а фары и светодиодная линия, дополняющая обычные ходовые огни, перешли с рестайлингового «просто» Polo.



Внутри же наверняка установили сенсорный блок управления «климатом», виртуальная «приборка» и мультимедиа-система с крупным тачскрином, вероятно, идут уже «в базе». Разумеется, кресла будут обиты тканью в клетку.

Дорестайлинговый Volkswagen Polo GTI 1 / 4 Дорестайлинговый Volkswagen Polo GTI 2 / 4 Дорестайлинговый Volkswagen Polo GTI 3 / 4 Дорестайлинговый Volkswagen Polo GTI 4 / 4

О технике пока ни слова, но она, скорее всего, такая же, как у дорестайлингового Polo GTI. Дело в том, что «начинку» хот-хэтча модернизировали совсем недавно: из-за ужесточения в Европе эконорм выпуск «заряженного» компакта приостанавливали, он вернулся лишь в марте этого года. Под капотом – доработанная бензиновая «турбочетверка» 2.0 TSI, мощность которой выросла с 200 до 207 л.с. (крутящий момент не изменился – 320 Нм). После «камбэка» Polo GTI доступен с семиступенчатой «роботизированной» коробкой DSG (прежде были DSG6 или 6МКП). С места до «сотни» хот-хэтч разгоняется за 6,5 секунды (было 6,7 секунды), максимальная скорость – 240 км/ч (было 238 км/ч).



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Онлайн-презентацию обновленного Volkswagen Polo GTI проведут в конце июня. Дорестайлинговый «заряженный» хэтчбек в Германии, например, стоит от 26 405 евро, что эквивалентно около 2 375 000 рублей по актуальному курсу.



Российский рынок хэтчбек VW Polo давно покинул, его возвращение не планируется. К слову, нашу нынешнюю модель с европейской роднит лишь имя: в РФ с прошлого года продают лифтбек, унифицированный со Skoda Rapid (в основе обеих машин лежит старая «тележка» PQ25, тогда как еврохэтч построен на MQB A0).