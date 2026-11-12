Great Wall Motor скоро представит гибридный суперкар уровня Ferrari SF90 Stradale

Китайская компания Great Wall Motor (GWM) около пяти лет потратила на разработку своего гибридного суперкара — его премьера состоится в ближайшие месяцы, продажи начнутся в 2027 году.

GWM известна главным образом как производитель пикапов, внедорожников и кроссоверов, но её председатель совета директоров Вэй Цзяньцзюнь (показан на заглавном фото на фоне Ferrari SF90 Stradale) грезит о новых рубежах, а именно о мощных спортивных автомобилях, для которых GWM запустит новый бренд. Имя нового бренда пока засекречено.

Вэй Цзяньцзюнь руководит GWM с 1990 года, а основал компанию в далёком 1976 году его дядя — Вэй Делян. В молодости Вэй Цзяньцзюнь водил советскую Ладу, лихачил на ней и выделывал всякие трюки. Вэй Цзяньцзюнь по-прежнему любит быструю езду и автоспорт, поэтому он лично тестирует первый суперкар GWM и недавно сравнил его с Ferrari SF90 Stradale, о чём выпустил видеоролик на своей страничке в китайской соцсети Weibo.

Вэй Цзяньцзюнь за рулём Ferrari SF90 Stradale

Надо отдать должное честности главе GWM: он признал, что пока суперкару GWM далеко до уровня Ferrari, но он уверен, что команда GWM в ближайшие месяцы будет усердно работать и сделает прекрасный автомобиль.

Китайские СМИ ожидают, что дебютный суперкар GWM получит 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 собственной разработки, который будет работать в составе plug-in гибридной силовой установки. Информации об электромоторах и батарее пока нет, но предполагается, что суммарная мощность силовой установки превысит 1200 л.с.

Референтный Ferrari SF90 Stradale, который, к слову, был снят с производства ещё в 2024 году, располагает мощностью в 1000 л.с., его силовая установка состоит из 4,0-литрового битурбомотора V8 и трёх электромоторов (один встроен в коробку передач, а два других вращают передние колёса). Платформа SF90 стала базисом для нового гибридного суперкара Ferrari 849 Testarossa, дебютировавшего в 2025 году.

Суперкар GWM пока представлен лишь в виде мутного пятна из свежего видеоролика и в виде тизера, который Вэй Цзяньцзюнь опубликовал ещё в июле 2025 года — на нём суперкар укрыт чёрным покрывалом.

Напомним, что на днях электрический суперкар Yangwang U9 Xtreme китайской компании BYD установил новый рекорд скорости среди серийных автомобилей — 503,17 км/ч. Свой суперкар есть и у компании GAC — сегодня он называется Hyptec SSR.