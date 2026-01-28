Грузовой автомобиль Валдай 12 оснастили двигателем экокласса Евро-5

Российская компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) занимается дистрибуцией и сервисным обслуживанием пассажирской, коммерческой техники малой, средней и крупной тоннажности, автобусов разных классов, а также реализацией запасных частей. Сегодня в СТТ рассказали о том, что грузовики Валдай 12 теперь оснащаются двигателями более высокого экологического класса – Евро-5.

На фото: Валдай 12

Валдай 12 – это грузовой автомобиль, грузоподъёмность шасси которого составляет до 8 тонн, объём фургона – до 60 куб.м, длина кузова – до 8,5 метра, а его радиус разворота от 5,8 метра. Модель снабдили задней пневмоподвеской, дисковыми тормозами всех колёс, а также трёхместной кабиной, подрессоренным водительским сиденьем, спальной полкой, откидным столиком, мультимедийной системой формата 2DIN с камерой заднего вида, многофункциональным рулевым колесом, кондиционером и т.д.

Эта коммерческая модель теперь оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-53445 пятого экологического класса. Его объём равен 4,43 литра, максимальная мощность этого мотора равна 169 л.с. при 2300 об/мин, а крутящий момент в 662 Нм достигается в диапазоне от 1300 до 1600 об/мин. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач с диапазоном передаточных чисел от 6,555 до 0,782 (выпускается на заводе «Нижегородские моторы»).

Как рассказали в СТТ, переход к экоклассу Евро-5 был реализован за счёт использования каталитического нейтрализатора и системы селективной каталитической нейтрализации SCR. Эта система построена как единый управляемый контур очистки отработавших газов. Она включает в себя глушитель-нейтрализатор, подающий модуль с электронным блоком управления, форсунку впрыска реагента, бак AdBlue, подогреваемые магистрали подачи и возврата и комплекс датчиков температуры и оксидов азота.

На фото: салон Валдай 12

Управляющий блок системы соединён с электронным блоком управления двигателем, он получает информацию о нагрузке, температурных режимах и составе выхлопа в режиме реального времени. При этом дозирование реагента начинается при температуре отработавших газов не ниже 150°C. Система автоматически корректирует подачу AdBlue в соответствии с показаниями датчиков, что обеспечивает соответствие экологическим требованиям.

Ещё в компании отметили, что для сохранения ресурса предусмотрен подогрев бака реагента в холодное время года с использованием охлаждающей жидкости двигателя. «После выключения зажигания насос подающего модуля полностью возвращает реагент из системы обратно в бак, что снижает риск кристаллизации и повышает надёжность, – комментируют в пресс-службе СТТ. – Объём бака AdBlue составляет 16 литров, что позволяет реже производить дозаправку реагента и снижает эксплуатационные затраты при интенсивной работе автомобиля. Контроль содержания оксидов азота в отработавших газах осуществляется автоматически».

Напомним, минувшей весной стало известно о пополнении в коммерческом сегменте: тогда в России стартовали продажи грузового автомобиля Валдай 18. Полная масса этого бескапотного грузовика составляет 18 тонн, а грузоподъёмность – до 12,2 тонны.