Грядущая премьера Renault: не то кроссовер, не то хэтчбек. Зато с новинкой Dacia всё понятно

Компания Рено опубликовала коротенькие видеотизеры двух новинок, их презентацию проведут позже на этой неделе. Это будут электрокары, один из которых находится в статусе концепта, а второй, скорее всего, представляет собой уже серийную модель.

В начале текущего месяца Groupe Renault анонсировала онлайн-мероприятие eWays, посвященное электромобильности: оно пройдет с 15 по 26 октября, в его рамках состоится мировая премьера сразу двух новых «зеленых» моделей. Сама Renault покажет концепт, созданный на платформе CMF-EV, на ней же базируется дебютировавший минувшим летом электрокроссовер Nissan Ariya. А румынская Dacia раскроет маленький хэтчбек Spring – это либо готовый встать на конвейер вариант, либо и вовсе уже серийная версия одноименного прототипа, который представили в марте. Предыдущий анонс Renault сопроводила единственной картинкой собственной модели. Теперь же обе новинки засветили на видео.

Dacia Spring и пока безымянный концепт Renault 1 / 2 Dacia Spring и пока безымянный концепт Renault 2 / 2

Любопытно, что в свежем релизе свою премьеру марка Renault обозначила как шоу-кар, который является предвестником электрического хэтчбека, хотя ранее речь шла о кроссовере. Возможно, пресс-служба ошиблась, ведь именно сегмент SUV сегодня в фаворе. Как бы то ни было, новый тизер продемонстрировал нам довольно агрессивный бампер, подсвеченную эмблему бренда и электронное табло во всю ширину машины.

Напомним, по неофициальным данным, в ближайшем будущем Renault планирует выпустить два электрокросса (да, все-таки SUV): компактный, размером с европейский Captur, и покрупнее, уже ближе к Ariya. Второй может разделить начинку с моделью Nissan: паркетнику Рено прочат версии мощностью от 217 до 394 л.с. (Ariya может иметь один или пару электромоторов – передний или полный привод соответственно) и батареи ёмкостью 63 и 87 кВт*ч (для Ниссана заявлен запас хода в 340-500 км по циклу WLTP). О технике младшего электрокросса данных пока нет.



Кстати, в марте Renault представила другой концептуальный «зеленый» паркетник – Morphoz. Не исключено, что новый шоу-кар в плане дизайна будет с ним перекликаться.

За основу для электрического хэтчбека Dacia Spring взяли «пятидверку» Renault K-ZE, предназначенную для Китая (Renault свернула продажи легковушек в Поднебесной, но только машин с ДВС, а вот электрокар там до сих пор доступен). Последняя же, в свою очередь, представляет собой разновидность хэтча Kwid, который продают на небогатых рынках.



О технике Dacia Spring информации пока нет, прежде румынская марка лишь пообещала запас хода в 200 км (WLTP). Renault K-ZE имеет 45-сильный электромотор и батарею ёмкостью 26,8 кВт*ч, «дальнобойность» — 271 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Концепт Dacia Spring, представленный в марте 1 / 2 Концепт Dacia Spring, представленный в марте 2 / 2

Dacia Spring позиционируют как «электромобиль для всех», а некоторые европейские СМИ уже окрестили хэтч самым дешевым электрокаром Старого света. Так ли это? Вероятно, скоро узнаем — Spring может выйти на рынок до конца текущего года.

