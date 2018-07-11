В Сети появились снимки очередного «паркетника» китайской марки Haval. Официальная премьера новой модели может состояться в этом году.

На данный момент в линейке Хавейла представлены десять кроссоверов с литерой H и один с литерой М. В апреле этого года марка привезла на Пекинский автосалон «паркетник» новой «молодежной» F-серии – F5, этот SUV должен выйти на домашний рынок в августе – сентябре. Позже компанию «пятерке» составит еще один кросс – F7, он, очевидно, окажется на ступеньку выше. Фотографии «семерки» опубликовало китайское издание Sohu.

1 / 3 На фото: Haval F7 2 / 3 На фото: Haval F7 3 / 3 На фото: Haval F7

Судя по снимкам, Haval F7 является серийным воплощением концепта HB-02, дебютировавшего еще в 2016-м. Внешне товарный кроссовер практически полностью сохранил дизайн прототипа, изменились лишь головная оптика, корпуса наружных зеркал да на задних дверях пропали «ступеньки». Как и у шоу-кара, в салоне конвейерного варианта установлена виртуальная «приборка», а вот тачскрин мультимедиа-системы стал больше.

Haval HB-02 был подзаряжаемым гибридом: концепт оснастили бензиновым турбомотором 1.5, электродвигателем и литий-ионной батареей. Общую отдачу установки производитель так и не сообщил. По предварительным данным, Haval F7 поступит в продажу с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 197 л.с. (315 Нм), которая сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом». Такой же мотор есть и в гамме Haval H6 нового поколения. Привод у «семерки», вероятно, будет только передним. Кстати, H6 второй генерации тоже доступен лишь в версии 4×2, хотя у предыдущей модели есть полноприводный вариант. Не исключено, что гибридная установка появится у F7 позже.

1 / 3 На фото: концепт Haval HB-02 2 / 3 На фото: концепт Haval HB-02 3 / 3 На фото: концепт Haval HB-02

«Младший» кросс Haval F5 тоже получил 197-сильный мотор 2.0, плюс для этого кросса еще предусмотрен 169-сильный турбированный двигатель 1.5 от H6, который также работает в паре с «роботом». Привод у F5 – опять же только передний.

Местные СМИ считают, что официальная премьера Haval F7 состоится до конца текущего года. Пока нет информации о планах марки продавать кроссовер за пределами Китая.

1 / 4 На фото: Haval F5 2 / 4 На фото: Haval F5 3 / 4 На фото: Haval F5 4 / 4 На фото: Haval F5

Как ранее заявили в Haval, модели F-серии ориентированы на покупателей в возрасте 25-30 лет. Ожидается, что после F5 и F7 на рынок выйдет еще и купеобразный «паркетник» F8 (его, видимо, сделают по мотивам концепта HB-03), который составит конкуренцию кросс-купе Changan, Geely, Borgward и Dongfeng.

Между тем Haval F5 должен появиться в России. Более того, производство кроссовера для нашего рынка наладят на заводе Haval, который сейчас строят в Тульской области. Правда, на конвейер российского предприятия F5 встанет лишь после 2020 года.