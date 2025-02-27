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  • Hennessey ещё раз пришпорила «тёмную лошадку»: представлен Super Venom Mustang

Hennessey ещё раз пришпорила «тёмную лошадку»: представлен Super Venom Mustang

27.02.2025 70 0 0

Компания Джона Хеннесси продолжает упражняться с Мустангом седьмого поколения: представлен сделанный на его базе спорткар Super Venom с 862-сильным компрессорным V8 и более совершенным аэродинамическим обвесом.

Специалисты тюнинг-ателье Hennessey Performance первыми прикрутили «мясорубку» к Мустангу седьмого поколения и представили свой Hennessey H850 Mustang Dark Horse в середине 2023 года. Свежеиспечённый Super Venom Mustang — это, по сути, та же машина, но с более изощрённым аэродинамическим обвесом кузова, к которому вдобавок прилагается уникальная виниловая ливрея 91 Icon, посвящённая 1991 году, когда была основана компания Hennessey.

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За основу Super Venom берётся стоковое купе Mustang GT либо Mustang Dark Horse, оба оснащены 5,0-литровым атмосферным V8 Coyote, на Mustang GT он выдаёт 487 л.с. и 563 Нм, на Mustang Dark Horse — 507 л.с. и 567 Нм. Hennessey оснащает двигатель приводным нагнетателем, более производительными топливными форсунками и топливным насосом, новой системой впуска и новой программой управления, в результате чего отдача независимо от исходной модели увеличивается до 862 л.с. и 881 Нм. Коробка передач стандартная — 6-ступенчатая МКП либо 10-ступенчатый гидромеханический автомат, привод — задний.

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До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Super Venom Mustang с АКП разгоняется за 3,2 с и проходит четверть мили (402 м) за 10,9 с, тогда как у стандартного Ford Mustang Dark Horse с АКП аналогичные показатели составляют 3,7 с и 12 с соответственно. Между тем, поскольку доработки в шасси не заявлены, управляемость Super Venom Mustang зависит от того, какую исходную версию Мустанга выберет клиент, хотя Hennessey и обещает, что новый аэродинамический обвес VenomAero из углепластика в любом случае благотворно скажется на устойчивости и управляемости автомобиля.

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В комплект VenomAero входят развитый передний сплиттер, вентиляционная вставка в капоте, вентиляционные жалюзи в передних крылья, расширенные пороги, новая крышка багажника с интегрированным спойлером и регулируемое антикрыло над ним. Также Super Venom Mustang получил углепластиковые корпуса наружных зеркал и новые 20-дюймовые колёсные диски от Hennessey.

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Доработки в салоне — это новая обивка из кожи и алькантары, логотипы Hennessey на спинках передних сидений и передней панели, новые коврики от Hennessey и табличка с серийным номером автомобиля. Всего Hennessey планирует изготовить 91 экземпляр Super Venom Mustang.

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Hennessey Super Venom Mustang, сделанный на базе стоковой версии Dark Horse, стоит 163 950 долларов, на базе версии GT — 149 950 долларов, в обоих случаях в цену входит стоимость стокового автомобиля.

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