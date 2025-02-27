Hennessey ещё раз пришпорила «тёмную лошадку»: представлен Super Venom Mustang

Специалисты тюнинг-ателье Hennessey Performance первыми прикрутили «мясорубку» к Мустангу седьмого поколения и представили свой Hennessey H850 Mustang Dark Horse в середине 2023 года. Свежеиспечённый Super Venom Mustang — это, по сути, та же машина, но с более изощрённым аэродинамическим обвесом кузова, к которому вдобавок прилагается уникальная виниловая ливрея 91 Icon, посвящённая 1991 году, когда была основана компания Hennessey.
За основу Super Venom берётся стоковое купе Mustang GT либо Mustang Dark Horse, оба оснащены 5,0-литровым атмосферным V8 Coyote, на Mustang GT он выдаёт 487 л.с. и 563 Нм, на Mustang Dark Horse — 507 л.с. и 567 Нм. Hennessey оснащает двигатель приводным нагнетателем, более производительными топливными форсунками и топливным насосом, новой системой впуска и новой программой управления, в результате чего отдача независимо от исходной модели увеличивается до 862 л.с. и 881 Нм. Коробка передач стандартная — 6-ступенчатая МКП либо 10-ступенчатый гидромеханический автомат, привод — задний.
До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Super Venom Mustang с АКП разгоняется за 3,2 с и проходит четверть мили (402 м) за 10,9 с, тогда как у стандартного Ford Mustang Dark Horse с АКП аналогичные показатели составляют 3,7 с и 12 с соответственно. Между тем, поскольку доработки в шасси не заявлены, управляемость Super Venom Mustang зависит от того, какую исходную версию Мустанга выберет клиент, хотя Hennessey и обещает, что новый аэродинамический обвес VenomAero из углепластика в любом случае благотворно скажется на устойчивости и управляемости автомобиля.
В комплект VenomAero входят развитый передний сплиттер, вентиляционная вставка в капоте, вентиляционные жалюзи в передних крылья, расширенные пороги, новая крышка багажника с интегрированным спойлером и регулируемое антикрыло над ним. Также Super Venom Mustang получил углепластиковые корпуса наружных зеркал и новые 20-дюймовые колёсные диски от Hennessey.
Доработки в салоне — это новая обивка из кожи и алькантары, логотипы Hennessey на спинках передних сидений и передней панели, новые коврики от Hennessey и табличка с серийным номером автомобиля. Всего Hennessey планирует изготовить 91 экземпляр Super Venom Mustang.
Hennessey Super Venom Mustang, сделанный на базе стоковой версии Dark Horse, стоит 163 950 долларов, на базе версии GT — 149 950 долларов, в обоих случаях в цену входит стоимость стокового автомобиля.
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