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Honda CR-V следующего поколения: новые изображения

26.02.2022 162 0 0

На этой неделе в Сети появилось патентное изображение новой генерации популярного японского кроссовера, благодаря которому у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

 

Модель СR-V появилась в гамме Хонды в 1995 году. Её имя имеет два варианта расшифровки, для Европы это Compact Recreational Vehicle (компактный автомобиль для отдыха), для Японии – Comfortable Roundabout Vehicle (комфортабельный малолитражный автомобиль). Сегодня на конвейере уже пятое поколение паркетника, которое было представлено в 2016 году, а спустя три года получило рестайлинг. Сейчас компания тестирует полностью новую генерацию кроссовера, и шпионские фотографии закамуфлированных образцов уже неоднократно публиковались в Сети. А в начале этой недели к ним добавилась патентная картинка, позволяющая разглядеть основные особенности внешнего вида новинки.

Рендер новой Honda CR-V

В целом кроссовер получит более спокойный дизайн с преобладанием горизонтальных линий и простых форм. Спереди появится крупная вертикально расположенная решётка радиатора, визуально объединённая с вытянутыми узкими фарами. Через фары и решётку пройдёт слегка изогнутый хромированный молдинг. В нижней части бампера расположен широкий воздухозаборник, по краям – L-образные декоративные вставки. Немного изменится форма бокового остекления в задней части, зеркала теперь установлены на ножках, а через всю боковину от фар до фонарей пройдёт узкая горизонтальная выштамповка. Кроссовер сохранит свою главную особенности, которой он обладал на протяжении всех пяти поколений – расположенные вдоль задних стоек фонари. В шестой генерации они получат оригинальную форму с более острыми углами.

Рендер новой Honda CR-V

Достоверных данных относительно технической части будущего кроссовера пока мало. Ожидается, что модель сохранит бензиновый турбомотор 1.5, при это атмосферный 2.0 и дизельный могут убрать из гаммы. Также новинка наверняка получит гибридные версии (такая есть и у нынешнего поколения).

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Honda CR-V нынешнего поколения
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Honda CR-V нынешнего поколения
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Honda CR-V нынешнего поколения
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Сегодня в России нынешний CR-V – единственная официально представленная модель Хонды. Он предлагается с безальтернативным атмосферным 2.4 (186 л.с., 244 Нм), вариатором и полным приводом. Базовая комплектация Lifestyle оценивается в 3 118 900 рублей, самая богатая Prestige – в 3 453 900 руб.

Напомним, в конце прошлого года состоялась презентация обновлённого кроссовера Honda Passport.

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