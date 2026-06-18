Honda N-Box: больше агрессии для молодёжного Custom, почерневший «кроссовер» и кое-что ещё

Компания Honda освежила свою самую популярную модель на домашнем рынке – микровэн N-Box. Базовому микровэну лишь слегка подправили внешность, «молодежный» вариант Custom модернизирован более масштабно. Также расширена линейка комплектаций и улучшено оснащение. Техника, вероятно, прежняя.

В актуальном, третьем по счету поколении микровэн Honda N-Box пребывает с 2023-го. По итогам прошлого года кей-кар вновь стал самой популярной моделью всего японского рынка, хотя продажи и снизились: было реализовано 201 354 экземпляра, что на 2,4% меньше по сравнению с 2024-м. И вот анонсирован модернизированный компакт.

Дореформенный Honda N-Box: базовый кей-кар, версия Custom и кросс-версия Joy

Базовому Honda N-Box лишь слегка подправили дизайн экстерьера. Так, на переднем бампере появилась хромированная полоска, блестящая плашка теперь красуется и на корме – над креплением для номерного знака. А в комплектации Fashion Style корпуса наружных зеркал и крыша отныне выполнены в белом (у прежней модели они коричневые).

Базовый посвежевший Honda N-Box 1 / 5 Базовый посвежевший Honda N-Box 2 / 5 Базовый посвежевший Honda N-Box 3 / 5 Базовый посвежевший Honda N-Box 4 / 5 Обновленный Honda N-Box Fashion Style 5 / 5

Как водится в Японии, у N-Box также имеется «молодежная» модификация, она называется Custom. И над ней поработали более тщательно, благодаря чему такой кей-кар стал выглядеть еще агрессивнее. Honda N-Box Custom обрел другой передний бампер, круглые противотуманки заменили на прямоугольные. Задний бампер теперь выполнен в цвет кузова (был черным), на нем появилась хромированная плашка. Покрытые хромом массивные вставки теперь расположены и на радиаторной решетке. В строю осталась и версия Coordinate Style, ее фишки – потемневший хром. В салоне N-Box Custom добавлены хромированные и глянцевые черные акценты и светодиодные лампочки, а подсветку изменили «на ночной синий цвет».

Обновленный Honda N-Box Custom Coordinate Style 1 / 5 Обновленный Honda N-Box Custom Coordinate Style 2 / 5 Обновленный Honda N-Box Custom Coordinate Style 3 / 5 Обновленный Honda N-Box Custom Coordinate Style 4 / 5 Обновленный Honda N-Box Custom Coordinate Style 5 / 5

Два года назад Honda N-Box стали предлагать еще и во «внедорожном» исполнении Joy. Нынешняя модернизация принесла «кроссоверу» комплектацию Black Style с расширенным черным декором. Кроме того, «почерневший» кроссвэн по умолчанию имеет пакет Active Face Package (для дореформенного N-Box Joy это опция), его фишки – крупная надпись Honda спереди вместо привычной эмблемы и круглые противотуманки.

Honda N-Box Joy в новой версии Black Style 1 / 6 Honda N-Box Joy в новой версии Black Style 2 / 6 Honda N-Box Joy в новой версии Black Style 3 / 6 Honda N-Box Joy в новой версии Black Style 4 / 6 Honda N-Box Joy в новой версии Black Style 5 / 6 Honda N-Box Joy в новой версии Black Style 6 / 6

Наконец, в салоне всех версий кей-кара на передней панели появились USB-порты, разъемы для подключения гаджетов предусмотрены и для задних пассажиров. Вдобавок расширено количество комплектаций, в список стандартного оборудования которых входит мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном и навигатором.

О технике модернизированного N-Box компания Honda пока не рассказала, но она наверняка прежняя, ведь начинка регламентирована местным законодательством. Кей-кар доступен с бензиновым трехцилиндровым 660-кубовым моторчиком, который работает в паре с вариатором. Атмосферник выдает 58 л.с., а турбоверсия – 64 л.с. Привод передний или полный.

Заказы на посвежевший Honda N-Box начнут принимать с 22 июня, тогда же объявят цены. Прежний микровэн сейчас стоит от 1 739 100 йен, что эквивалентно примерно 789 000 рублей по актуальному курсу.