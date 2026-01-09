Гибридные авто ×
  • Honda NSX Tribute: мелкосерийная «пруля» в стиле JDM от кузовного ателье Italdesign

Honda NSX Tribute: мелкосерийная «пруля» в стиле JDM от кузовного ателье Italdesign

09.01.2026 145 0 0
Honda NSX Tribute: мелкосерийная «пруля» в стиле JDM от кузовного ателье Italdesign

Одной из самых ярких и неожиданных премьер открывшегося сегодня Токийского автосалона стала эксклюзивная версия Honda NSX второго поколения от Italdesign: кузов гибридного суперкара получил некоторые черты «первого» NSX, а интерьер стал более минималистичным и изысканным.

Гибридный суперкар Honda/Acura NSX второго поколения был снят с производства ещё в 2022 году, наследника ему японская компания пока не подготовила. Тираж «второго» NSX составил 2908 шт. — те, что находятся в хорошем техническом состоянии, сегодня представляют собой коллекционную ценность. Тем не менее ателье Italdesign полагает, что найдутся желающие отдать им свой NSX на переделку, чтобы получить на выходе ещё более раритетный и дорогой Honda NSX Tribute.

1 / 2
2 / 2

Italdesign берёт в работу только праворульные Honda NSX, поскольку проект изначально предусматривал переделку в стиле JDM, он должен ясно и чётко отражать лучшие традиции японского автопрома. Специально для Honda NSX Tribute специалисты Italdesign совместно с коллегами из Honda разработали новый аэродинамический обвес, который выглядит агрессивнее стокового и придаёт гибридному суперкару черты чисто бензинового Honda NSX первого поколения.

1 / 2
2 / 2

Наиболее основательно перекроена корма, получившая новый спойлер с интегрированными стоп-сигналами в духе «первого» NSX. Новый задний бампер получил более развитый диффузор и боковые аэродинамические стабилизаторы. Место заднего стекла над бензиновым двигателям заняла новая непрозрачная крышка с жабрами вентиляции и массивным центральным воздухозаборником.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Передок стал более агрессивным и при этом более лаконичным. Фары снабжены так называемыми веками, призванными сделать «второй» NSX более похожим на «первый». Пороги расширены. Новые пятиспицевые легкосплавные колёса Advan в классическом стиле обуты в спортивные шины Yokohama. Окраска кузова может быть любой, однако новые аэродинамические элементы по умолчанию чёрные.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Салон у Honda NSX Tribute структурно такой же, как у стокового суперкара, но форма передней панели изменена, центральные воздуховоды стали более изящными, а боковые заменены имеющими контрастную окраску профилированными каналами без решёток. Центральный тоннель и дверные карты тоже перекроены, они стали проще и элегантнее. Отделочные материалы полностью новые, их комбинация и цвета подбираются под конкретного заказчика, но в основном это замша и углепластик.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Техническая модернизация для Honda NSX Tribute не заявлена. Стандартный NSX второго поколения в финальном исполнении Type S оснащён гибридной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 608 л.с. и 667 Нм. 3,5-литровый бензиновый «битурбомотор» V6 здесь расположен продольно перед задней осью, к нему пристыкованы электромотор и 9-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, передающий мощность на задние колёса. Передние колёса приводятся в движение двумя отдельными электромоторами, черпающими энергию из буферной батареи. Первую «сотню» суперкар набирает за 2,9 с, максимальная скорость — 308 км/ч.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Italdesign собирается выпустить Honda NSX Tribute ограниченным тиражом, но конкретная цифра не названа, цена тоже пока не объявлена.

Напомним, что в прошлом месяце итальянское ателье Italdesign сменило основного собственника: концерн Volkswagen продал контрольный пакет акций Italdesign американо-индийской IT-компании UST.

Между тем Honda NSX первого поколения тоже скоро вернётся на рынок в виде мелкосерийного рестомода от команды JAS Motorsport и кузовного ателье Pininfarina.

купе спортивные авто суперкары новинки гибридные авто Honda Acura Acura NSX
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Спирт, дыхание и смазка: что делать, если замерзли замки в автомобиле Многие еще помнят феерический видеоролик, на котором спешащий куда-то человек бодро обливает замерзший на морозе дверной замок автомобиля кипятком из чайника. Если бы вы знали, какой мощный... 549 0 2 08.01.2026
Статьи / Практика Масло – темнеет, механика – экономит: самые популярные мифы, которые не являются фактами В автомобильном мире существует огромное множество стереотипов. Большинство из них имеет под собой определенные основания, однако значительно ушедшие вперед технологии часто в корне меняют с... 4590 5 2 07.01.2026
Статьи / Авторынок 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильного рынка К 2026 году российский автомобильный рынок постепенно обретает равновесие. Европейские, японские или американские марки не подают никаких признаков скорого возвращения, а дилеры больше не жд... 2534 6 2 06.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75359 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45880 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17942 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
16 Скудный ассортимент, правый руль и 8-клапанные моторы: выбираем универ...
12 Подготовка наизнанку: почему некоторых автолюбителей иногда трудно пон...
6 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильног...
Новые комментарии
Change privacy settings