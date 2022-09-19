Honda Pilot следующего поколения: новые изображения

На этой неделе компания Honda распространила фотографии своего нового флагманского кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить более полное представление о том, как будет выглядеть новинка.

Среднеразмерный кроссовер Pilot был впервые представлен в 2002 году, он был построен на общей платформе с минивэном Odyssey, седаном Legend и кроссовером Acura MDX первого поколения. Сегодня на конвейере третья генерация флагманского паркетника, премьера которого состоялась в феврале 2015 года на Международном автосалоне в Чикаго. Изначально модель была ориентирована на американский рынок, однако с 2008 года она начала официально поставляться в Россию. Сейчас компания готовится к премьере четвёртого поколения кроссовера, и опубликованные недавно фотографии позволяют оценить все основные детали внешности новинки.

Рендеры нового Honda Pilot в разных версиях 1 / 2 Рендеры нового Honda Pilot в разных версиях 2 / 2

Дизайн кузова будет выполнен более угловатым по сравнению с нынешним паркетником. Это отразится и на пропорциях: Pilot получит более длинный горизонтальный капот, более узкое лобовое стекло, а его стойки немного переместятся назад. Передняя часть выполнена в стиле других новинок бренда, среди которых и кроссовер CR-V нового поколения, представленный в середине прошедшего лета. Здесь появится трапециевидная решётка радиатора, объединённая с крупными фарами за счёт вытянутого во всю ширину передней части молдинга. Форма бокового остекления будет схожа с нынешней моделью, а пластика боковин станет более простой. Сзади разместятся угловатые фонари, объединённые широким молдингом с обозначением модели.

Рендеры нового Honda Pilot в разных версиях 1 / 2 Рендеры нового Honda Pilot в разных версиях 2 / 2

Информации о технической части пока практически нет. Известно лишь, что кроссовер предложат с новым мотором V6. Возможно, он будет представлять из себя модернизированную версию нынешнего атмосферного 3.5 V6, который на кроссовере третьего поколения развивает 284 л.с. и агрегатируется 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также появится версия TrailSport, которую компания Honda называет «самым выносливым SUV» в истории компании.

Премьера новинки состоится до конца этой осени.

Нынешний Honda Pilot 1 / 3 Нынешний Honda Pilot 2 / 3 Нынешний Honda Pilot 3 / 3

Напомним, несколько дней назад появилась свежая информация о выходе на рынок нового CR-V.