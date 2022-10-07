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Honda Pilot TrailSport следующего поколения: новые изображения

07.10.2022 65 0 0

На этой неделе компания Honda опубликовала новые тизеры своего флагманского кроссовера, которые демонстрируют новые детали внешности будущей новинки.

 

Самый большой паркетник японской компании был впервые представлен в 2002 году. Он получил три ряда сидений с 7- и 8-метсной конфигурацией салона и был построен на общей платформе с кроссовером Acura MDX, премьера первой генерации которого состоялась в 2000 году. Сегодня на конвейере третье поколение модели, которое дебютировало в начале 2015 года. Подходит время для смены поколений, и компания Honda в очередной раз опубликовала тизеры нового Pilot – пару фотографий, на которых частично запечатлён кроссовер в разноцветной пиксельной плёнке. Благодаря им у нас есть возможность составить наиболее полное представление о том, как будет выглядеть серийная модель.

Рендеры нового Honda Pilot в разных цветах
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Рендеры нового Honda Pilot в разных цветах
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Рендеры нового Honda Pilot в разных цветах
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Новый Пилот будет выполнен в стиле других новых кроссоверов компании: он получит схожую переднюю часть с трапециевидной решёткой радиатора, визуально объединённой с простыми по форме фарами за счёт молдинга в верхней части. Сама решётка получит оригинальное оформление с горизонтальными хромированными пластинами. Боковины сделаны более плоскими по сравнению с нынешним поколением, выделяются лишь пара горизонтальных выштамповок: одна расположена чуть ниже подоконной линии, а вторая проходит от задних дверных ручек до фонарей. Один из наиболее характерных элементов внешности новинки – окрашенные в цвет кузова стойки С (те, что расположены за задними дверьми), подобными обладают первые два поколения модели из трёх существующих. Что касается задней части, то здесь можно отметить угловатые фонари, объединённые декоративной вставкой с буквенным логотипом модели (во внедорожной версии TrailSport она сделана чёрной).

Рендеры нового Honda Pilot в разных цветах
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Рендеры нового Honda Pilot в разных цветах
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Рендеры нового Honda Pilot в разных цветах
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О технической части будущего кроссовера пока нет официальной информации. Скорее всего, он получит такой же атмосферный бензиновый мотор 3.5 V6, который устанавливают на Пилот нынешней генерации, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. На нынешнем кроссовере двигатель развивает 284 л.с., новая модель может получить его модернизированную версию с улучшенными характеристиками.

Премьера новинки ожидается до конца этого года.

Нынешний Honda Pilot
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Нынешний Honda Pilot
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Нынешний Honda Pilot
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Pilot изначально ориентирован на американский рынок, однако с 2008 года кроссовер начали официально поставлять на российский рынок. Новое же поколение здесь ожидать не стоит, так как ещё в конце позапрошлого года японская компания решила свернуть продажи своих автомобилей в России.

Напомним, ранее Honda официально представила новое поколение популярного кроссовера CR-V.

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