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  • Honda показала профиль пятидверного хэтчбека Civic нового поколения

Honda показала профиль пятидверного хэтчбека Civic нового поколения

10.06.2021 42 1 0

Премьера популярного в Штатах автомобиля японской марки пройдёт меньше чем через пару недель, дебют намечен на 23 июня.

 

Для Honda Civic основным рынком по-прежнему остаются США, несмотря на то, что показатели продаж семейства ощутимо (на 20%) снизились по итогам «ковидного» 2020 года: в общей сложности американские дилеры реализовали 261 225 единиц. Отметим, теперь ситуация исправляется: по итогам первых пяти месяцев 2021-го клиенты на этом рынке купили 120 279 экземпляров, что на 15% больше, чем в январе-мае прошлого года.

Тизер нового хэтчбека Honda Civic

В конце апреля дебютировал Civic одиннадцатого поколения (в американской спецификации). При этом в компании начали с седана, однако совсем скоро настанет очередь нового хэтчбека семейства: в преддверии дебюта, до которого осталось меньше двух недель, в Honda решили подразнить поклонников модели свежими тизерами.

На изображениях виден профиль автомобиля, причём с затемнённой нижней частью. Очевидно, что дизайн «пятидверки» в целом будет мало отличаться от экстерьера дебютировавшего ранее седана одиннадцатого поколения. Напомним, у новой «четырёхдверки» стал более рельефным элемент над решёткой радиатора, кроме того, в переднем бампере появились противотуманки, а обрамляющие их чёрные вставки стали больше. Также у новинки лишь один патрубок выхлопной системы, тогда как у предыдущей версии их было два. Светодиодная головная оптика стала длиннее, а боковые зеркала заднего вида установили на отдельные ножки.

На фото: новый седан Honda Civic

Салон «следующего» хэтчбека Civic, вероятно, тоже такой же, как и у седана. Кстати, подобным образом оформлен и интерьер паркетника HR-V/Vezel нового поколения. Теперь дисплей информационно-развлекательной системы возвышается над передней панелью, а дефлекторы обдува «спрятали» в единую широкую полосу.

Моторную гамму «хэтч» также разделит с седаном. Напомним, у него под капотом может быть либо 2,0-литровый «атмосферник» с отдачей в 160 л.с. (максимальный крутящий момент – 187 Нм), либо 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью в 182 л.с. (240 Нм). Причём, если у «четырёхдверного» нового Civic в пару к ним предлагается только коробка передач CVT, то для хэтчбека предложат в том числе шестиступенчатую «механику». Правда, пока не ясно, получат ли альтернативу оба двигателя или же какой-то один из них.

На фото: салон нового седана Honda Civic

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Honda наладит производство нового седана на заводе в Аллистоне (Канада). Тогда как пятидверный «следующий» Civic будет сходить с конвейера на предприятии в Гринсбурге (штат Индиана, США). Отметим, ранее в Штатах продавали «хэтчи» британской сборки (их выпускали на площадке в Суиндоне).

Продажи и седана, и хэтчбека нового поколения, вероятно, начнутся в Штатах до конца текущего года. Цены, даже ориентировочные, в компании пока не называют. Актуальная «четырёхдверка» Civic сейчас обойдётся американцам минимум в 21 250 долларов (эквивалентно примерно 1,52 млн рублей по текущему курсу), тогда как цена «пятидверки» стартует с отметки 22 200 долларов (около 1,59 млн рублей).

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1 комментарий
10.06.2021 19:26
ANT2

значительно интереснее всяких там седанов...

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