Hyundai готовит к премьере новый бюджетный кроссовер: первые официальные изображения

На родине марки старт серийного производства субкомпактного паркетника намечен на осень. Скорее всего, модель будет глобальной, хотя до Европы она вряд ли доберется.

Маленький кросс Hyundai в камуфляже уже не раз ловили во время испытаний, он пока известен под внутренним индексом AX1. Теперь же появились первые тизеры, причем сама компания новинку до сих пор не анонсировала: картинки растиражировали корейские сайты, среди них – Bobaedream. А «всплыли» эти изображения после торжественной церемонии запуска нового завода в городе Кванджу, построенного в рамках совместного предприятия между Hyundai Motor и местным правительством. Пробная сборка AX1 уже ведется, старт серийного производства запланирован на сентябрь.

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Судя по предыдущим шпионским снимкам, новый кросс меньше Hyundai Venue. Длина последнего равна 4040 мм, колесная база – 2520 мм (в индийской спецификации – 3995 и 2500 мм соответственно). У AX1 квадратный кузов (ручки задних дверей сделали вертикальными и подняли выше), двухъярусная головная оптика и задние фонари с необычным рисунком. Салон еще не засвечен. Не исключено, что, согласно нынешней моде, паркетнику достались виртуальная «приборка» и мультимедийная система с крупным тачскрином. Впрочем, то речь о топовой версии, ведь AX1 прочат статус самого дешевого SUV в гамме Hyundai.



Hyundai AX1. Фото: Carstory

По неофициальным данным, в моторную гамму вошли бензиновые трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 MPI и литровая же «турботройка». Кроме того, позже у паркетника якобы может появиться еще и полностью электрическая версия, но о ней подробностей пока нет. А вот привод наверняка только передний.



Полноценную презентацию проведут в ближайшие месяцы. Ожидается, что новый субкомпактный кроссовер также будут продавать в Индии, при этом индийцам, видимо, предложат машины локальной сборки. Паркетник может добраться и до других стран, но вряд ли в список входит Европа, так как там SUV-линейку марки открывает другая модель – только-только дебютировавший Bayon, который сделан из хэтчбека i20.

Hyundai AX1. Фото: Carstory

В России AX1 тоже, скорее всего, не появится — слишком маленький. Но Hyundai готовит премьеры и для нашей страны: в частности, летом должна сменить поколение российская Creta, а ближе к концу года у нас стартует минивэн Staria с «космическим» дизайном.

