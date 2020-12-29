Hyundai готовит к премьере полноценный «злой» кроссовер: официальные фото

Название кросса, который обрел «горячую» N-версию, пока не раскрывается, однако на выложенных в Сеть картинках угадывается компакт Kona. Скорее всего, как и хот-хэтч тридцатого семейства, паркетник оснащен двухлитровой «турбочетверкой».

О том, что в Hyundai задумались о выпуске «заряженной» Коны, стало известно еще в 2018-м, то есть через год после дебюта стандартного кросса. Весной 2020-го стало понятно, что корейцы решились воплотить эти планы в жизнь: тогда начали появляться шпионские фотографии замаскированных прототипов. Минувшей осенью Kona обновилась, рестайлинг принес ей не только изменения в дизайне, но и «оспортивленный» вариант N Line, который отличается чуть более агрессивным обликом. И вот теперь, наконец, анонсирована полноценная «горячая» N-версия (это будет первый настоящий «злой» SUV в гамме марки).

Вообще, анонс дан даже не самой компанией Hyundai, а ее спортивным подразделением N: тизеры «заряженного» кросса появились на официальной странице в Instagram. Название модели не упоминается. Впрочем, Kona опознается без проблем: у машины на картинках аналогичные капот и наружные зеркала. Благодаря предыдущим «спайшотам», мы также знаем, что «горячий» паркетник еще получил красные тормозные суппорты. Кроме того, у Kona N наверняка свой обвес. В салоне же ждем «усеченное» рулевое колесо и кресла с развитой боковой поддержкой, плюс акценты красного цвета.



Стандартный обновленный кросс Hyundai Kona 1 / 3 Стандартный обновленный кросс Hyundai Kona 2 / 3 Стандартный обновленный кросс Hyundai Kona 3 / 3

О технике пока ни слова. По предварительным данным, Hyundai Kona N предложат с той же бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI, которой оснащается и хот-хэтч Hyundai i30 N. Хэтчбек доступен в двух версиях: мотор базовой выдает 250 л.с. и 353 Нм, модификации Performance – 280 л.с. и 392 Нм (мощность этого варианта увеличили после рестайлинга, было 275 л.с. и 353 Нм). Hyundai i30 N с 250-сильным движком комплектуется 6МКП, а для топового хэтча еще предусмотрена восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями. Не исключено, что и у Kona N тоже две версии с теми же коробками. Скорее всего, «заряженный» паркетник будет только с полным приводом.



Hyundai Kona N Line 1 / 3 Hyundai Kona N Line 2 / 3 Hyundai Kona N Line 3 / 3

Дата презентации также еще не названа. Вероятно, полностью «горячий» кросс раскроют в начале следующего года, но перед этим тизеры или эскизы может выпустить глобальный офис Hyundai.



В России кроссовер Kona не представлен. Судя по озвученному ранее местным подразделением марки графику выхода новинок, в РФ везти модель не собираются, хотя посвежевший i30 N до российского рынка должен добраться (обычную «тридцатку» в России не продают). Также в 2021-м в нашей стране появятся рестайлинговый Santa Fe, новые Tucson и Creta и преемник H1.