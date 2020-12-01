Hyundai готовит новый кроссовер начального уровня: первые изображения Bayon

На старосветском рынке у бренда Hyundai дела идут весьма неплохо: продажи машин постоянно растут, начиная с 2014 года. Так, по итогам прошлого года дилеры продали в этом регионе 546 840 автомобилей, что на 2,6% больше, чем годом ранее. В январе-октябре 2020 года результат составил 343 509 машин, что на 25% меньше, чем за первые десять месяцев 2019-го, однако, этот спад можно объяснить в том числе последствиями ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Сейчас производитель готовится к расширению модельного ряда в Европе: уже в следующем году на этот рынок обещает выйти новый кроссовер начального уровня.



Тизер Hyundai Bayon

В компании уже раскрыли имя новинки – Bayon. Это очередное «географическое» наименование: Байонн представляет собой город, расположенный на юго-западе Франции. Напомним, в «арсенале» Hyundai уже есть Nexo, названный в честь датского города, Kona (относится к месту на Гавайях), Tucson и Santa Fe (американские города), а также паркетник Creta, имя которого является отсылкой к острову Крит.

Первый тизер нового компактного кроссовера Hyundai распространила на прошлой неделе. Затем в интернет «слили» шпионские фотографии тестовых прототипов (машины поймали на европейских дорогах). Также замаскированный кросс сфотографировали и на родине, в Южной Корее, несмотря на то, что компания пока что анонсировала Bayon исключительно для Старого Света, где он будет «открывать» кросс-линейку бренда. Кстати, сейчас самым доступным по цене паркетником марки на европейском рынке является Kona, а дешёвых субкомпактов Creta и Venue здесь нет.



Рендер Hyundai Bayon

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу нового кросса, вероятно, лёг хэтчбек Hyundai i20. Автомобили имеют схожий профиль, а также, судя по всему, одинаковый салон. Не исключено, что у i20 новой, третьей по счету, генерации не будет «внедорожной» версии Active (была у предыдущего поколения), ей на смену придёт иная модель с отличающимся дизайном.



На фото: Hyundai i20 Active (предыдущего поколения) 1 / 3 На фото: Hyundai i20 Active (предыдущего поколения) 2 / 3 На фото: Hyundai i20 Active (предыдущего поколения) 3 / 3

Как именно будет выглядеть новый субкомпактный внедорожник Hyundai, предположил дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, головная оптика окажется «двухэтажной», где сверху располагаются дневные ходовые огни, а под ними – блоки основных фар (как у Kona). Решётка радиатора, вероятно, будет выполнена в фирменном стиле с рисунком в виде крупных ячеек. «Противотуманки» встроены в передний бампер с обвесом (пластик тянется по всему периметру кузова). На крыше установлены рейлинги. Судя по опубликованному ранее тизеру, светодиодные задние фонари расположены вертикально.

Скорее всего, моторную гамму паркетник Bayon позаимствует у хэтчбека i20. Актуальная версия европейцам доступна с бензиновыми моторами: 84-сильным четырёхцилиндровым «атмосферником» MPI объёмом 1,2 литра и 1,0-литровой «турботройкой» T-GDI с отдачей либо 100, либо 120 л.с. При этом литровый двигатель может также работать в тандеме с 48-вольтовым электродовеском. В пару к моторам предлагаются пяти- и шестискоростные ручные коробки передач, 7DCT или так называемая «умная» шестиступенчатая «механика» (6iMT – с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата). Ожидается, что привод у Bayon будет только передним.



На фото: Hyundai i20 (актуальной генерации) 1 / 3 На фото: Hyundai i20 (актуальной генерации) 2 / 3 На фото: Hyundai i20 (актуальной генерации) 3 / 3

На европейский рынок этот кроссовер выйдет в первой половине 2021 года. Модель окажется дешевле по сравнению с Kona, которая на одном из крупнейших рынков в регионе, в Германии, сейчас продаётся минимум за 19 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,73 млн рублей по текущему курсу). Здесь же пока ещё есть «внедорожный хэтч» Hyundai i20 Active предыдущей генерации. Его цена – 14 800 евро (около 1,35 млн рублей). При этом стоимость обычной «пятидверки» i20 нового поколения можно купить не менее, чем за 13 600 евро (примерно 1,24 млн рублей).

Как сообщали ранее, компания Hyundai продолжает работать ещё над одним своим проектом: речь идёт о другом компактном кроссовере, который предназначен для небогатых рынков.

