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  • Hyundai и Kia опять изобрели колесо: на сей раз с эффектом цепей противоскольжения

Hyundai и Kia опять изобрели колесо: на сей раз с эффектом цепей противоскольжения

12.12.2023 39 0 0

В прошлом месяце Hyundai Motor Group (в её состав, напомним, входит компания Kia) представила предназначенное для электромобилей инновационное колесо Uni Wheel со встроенным редуктором и очень хитрой кинематикой, а на этой неделе пресс-служба корейской компании поделилась ещё одним изобретением своих инженеров — колесом с эффектом цепей противоскольжения, который активируется через меню мультимедийной системы.

Цепи противоскольжения значительно улучшают проходимость и сцепные свойства шин автомобиля при езды по глубокому снегу, наледи и другим типам мягкого грунта, но их установка требует сноровки, которой у большинства водителей нет — без тренировки надеть цепи на колёсах непросто, особенно в условиях холода, грязи и плохой видимости.

Инженеры Hyundai Motor Group предлагают технически более сложное решение проблемы проходимости, но для водителя оно как раз более простое, потому что эффект цепей на колесах появляется по команде электроники после нажатия соответствующей «кнопки» из салона, выходить на улицу и проводить сложные манипуляции не надо.

Идея состоит в том, чтобы снабдить колесо встроенными браслетами, которые крепятся к диску и обхватывают шину по внешнему контуру в шести местах. Внутренняя, находящаяся в диске часть таких браслетов изготовлена и специального металлического сплава с эффектом памяти исходной формы. Исходная форма в данном случае — это браслеты, выступающие за периметр шин и выполняющие роль дополнительного протектора. В пассивном состоянии браслеты сжаты и находятся внутри периметра шин, то есть никак не влияют на их сцепные свойства и проходимость. При подаче электрического тока внутренняя часть каждого барслета разгибается и выдвигает внешнюю часть за периметр шины. При отключении тока, браслеты проседают и возвращаются в пассивное состояние. Как это работает, можно посмотреть на опубликованном на YouTube демо-ролике.

Подвижные браслеты имеют также побочный положительный эффект — они могут выполнят роль индикаторов износа шин: когда протектор сотрётся, шины будут скрести металлом браслетов по асфальту.

Hyundai Motor Group оформила на свои колёса со встроенными браслетами противоскольжения несколько патентов, но пока не готова сказать, когда мы их увидим на серийных машинах — необходимы испытания на надёжность и долговечность. Кроме того, ясно, что стандартные колёса и стандартные шины для придуманного южнокорейскими инженерами устройства не годятся, да и для замены проколотой шины на колесе со встроенными браслетами противоскольжения потребуется специальное оборудование. В общем, минусов пока не меньше, чем плюсов, но разработка тем не менее довольно интересная.

шины и диски новинки авто и технологии Hyundai KIA

 

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