Hyundai Solaris догоняет Ford Focus по популярности на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга

Судя по всему, на вторичном автомобильном рынке Москвы намечаются перемены. Российские аналитики опубликовали статистику продаж, и как выяснилось, вскоре знамя лидера на "вторичке" может примерить на себе иная модель.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в течение первых пяти месяцев текущего года в Москве было продано 3 715 экземпляров подержанных автомобилей Ford Focus, что на 11% меньше, чем по итогам аналогичного периода в прошлом году. В это же время растут показатели модели Hyundai Solaris, которая продалась в количестве 3 550 экземпляров, рост продаж составил 15%. Третьей по популярности моделью Skoda Octavia, которая продалась в количестве 2 575 единиц, +23%.

Четвёртое и пятое место досталось Kia Rio и Toyota Camry: автомобили продались в количестве 2 555 и 2 000 экземпляров, рост спроса на эти модели вырос на 33% и 15%.

А вот в Санкт-Петербурге ситуация несколько иная. Здесь Ford Focus вне конкуренции: по итогам пяти месяцев текущего года было совершено 3 015 сделок по купле-продаже, что на 4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Hyundai Solaris тут пользуется куда меньшим спросом: было продано 1 665 экземпляров этой модели, что на 29% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. В тройку самых популярных моделей вошёл Volkswagen Polo, продавшись количестве 1 500 экземпляров, рост составил 22%.

Замыкают пятёрку лидеров Skoda Octavia и Opel Astra: автомобили этих моделей были реализованы в количестве 1 465 и 1 430 единиц, +10 и -3% соответственно.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что темп продаж новых автомобилей в России снизился.