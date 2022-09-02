Hyundai Sonata снова сменит имидж: первые фото преобразившегося седана

Седан Hyundai Sonata актуального восьмого поколения с заводским индексом DN8 в строю с 2019 года. По сравнению с предыдущей моделью рывок в плане дизайна оказался колоссальным. В частности, у «восьмой» Сонаты купеобразный кузов, светящиеся полоски на передке, которые в выключенном состоянии прикидываются хромированным декором, и необычные задние фонари. Тем не менее, поговаривают, что в Хёндэ недовольны продажами «четырехдверки»: мол, нынешняя генерация может стать для Sonata последней. Впрочем, есть и другая версия – якобы переживший плановую модернизацию седан будет объявлен моделью девятого поколения. Так ли это – узнаем уже после премьеры. Ну а пока мы можем получить первое представление о том, как изменится Соната: фото замаскированного прототипа выложили на корейском YouTube-канале Woopa TV.

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Судя по шпионским кадрам, Hyundai Sonata достанется двухъярусная головная оптика. Отметим, такое решение для «четырехдверок» марка применяет не впервые. Так, в Китае сегодня продают седан Hyundai Mistra с подобной светотехникой, вдобавок скоро представят Hyundai Grandeur новой генерации – у него тоже будет нечто похожее. Еще Соната может получить диодную полоску на всю ширину капота: на это намекает проделанная в камуфляже прорезь (аналогичный элемент получит тот же Grandeur). Наконец, переделают задние фонари, правда, пока непонятно, как именно.



На данный момент неизвестно, изменятся ли габариты Сонаты. Длина актуального седана (в корейской спецификации) равна 4900 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2840 мм.



Интерьер еще не засвечен. Понятно, что у модели будут виртуальные приборы и крупный тачскрин мультимедийной системы, вопрос в том, как это оформят: засунут в один корпус или же оставят отдельные экраны.

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О технике информации тоже нет. Нынешняя Hyundai Sonata в Корее предложена с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 (180 л.с.), плюс там можно купить седан с газовым мотором 2.0 LPI (146 л.с.) и гибрид.



Hyundai может представить преобразившуюся Сонату весной следующего года.