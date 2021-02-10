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  • Hyundai TIGER: первый беспилотный внедорожник с максимальной проходимостью

Hyundai TIGER: первый беспилотный внедорожник с максимальной проходимостью

10.02.2021 120 0 0

Компания Hyundai продолжает упражняться с автомобилями класса UMV (Ultimate Mobility Vehicle), разработкой которых занимается специальное подразделение в Калифорнии. TIGER — первый полностью беспилотный вариант такого автомобиля.

 

В начале 2019 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания Hyundai представила концепт ходячего автомобиля на электротяге под названием Elevate и сразу намекнула на возможность его серийного производства в будущем. Разработчики охарактеризовали Elevate как представителя нового класса автомобилей UMV, обладающих максимальной проходимостью. Такая проходимость достигается благодаря мотор-колёсам, прикреплённым к четырём механическим ногам с пятью степенями свободы.

Уникальное шасси позволяет имитировать походку млекопитающих и рептилий. Машины класса UMV способны перелезать через заборы, перешагивать через рвы, забираться и спускаться по ступеням и камням, шагать по пескам, болотам и глубокому снегу. Конкретно у Elevate максимальный размер колеи достигает 4,57 м — совершенно недостижимая величина для любого из существующих традиционных внедорожников.

Осенью прошлого года Hyundai подтвердила, что UMV — это серьёзно, и сформировала в калифорнийском городе Маунтин-Вью специальное подразделение New Horizons Studio, которое в итоге должно разработать серийные машины класса UMV. Возглавил это подразделение доктор Джон Су, опытный специалист по робототехнике, и другие не менее опытные коллеги, которых в Кремниевой долине предостаточно.

Прошло более года, и сегодня подразделение New Horizons Studio показала первые плоды своей работы, а именно беспилотный UMV, получивший собственное имя-акроним TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot). В отличие от Elevate, у которого был тоже заявлен беспилотный режим, TIGER вообще ни имеет места водителя, хотя в теории, конечно, им можно управлять в ручном режиме дистанционно.

TIGER предназначен для доставки грузов в труднодоступные местности и для исследования таких местностей посредством имеющихся у него органов искусственного зрения, в том числе двух радаров, сканирующих земную (а также лунную, марсианскую и т.д.) поверхность. Его можно использовать в комбинации с беспилотными летательными аппаратами, от которых он сможет подзаряжаться.

Ещё одно отличие TIGER от Elevate — более современные материалы в конструкции шасси: для изготовления ног использовалась технология аддитивной 3D-печати из углеродного волокна, благодаря чему удалось существенно уменьшить неподрессоренные массы. Когда ноги сложены, TIGER превращается в обычный колёсный электромобиль и может развивать высокие скорости, поэтому вес ног имеет значение в том числе для управляемости.

Hyundai не сообщает, каковы коммерческие перспективы TIGER, — пока это лишь очередной прототип на пути к серийному производству. Когда и где оно начнётся, неизвестно, но в идеале Hyundai хотела бы выпускать и продавать обширное семейство UMV для самых разных целей и задач — машины для экстренных служб и эвакуации, машины для военных, машины для космической отрасли и машины для частных покупателей, которым нужна бескомпромиссная проходимость, чтобы добраться и осмотреть самые отдалённые уголки нашей планеты.

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