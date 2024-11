Индийская Mahindra анонсировала сразу два необычных кроссовера

Еще два года назад индийская компания Mahindra представила целую россыпь концептуальных кроссоверов – все они предвещали электрокары «новой эры». И вот анонсированы две готовые к производству модели: опубликованы тизеры и дизайн-скетчи паркетников с товарными названиями XEV 9e и BE 6e. Вдобавок объявлена дата премьеры – 26 ноября. Отметим, XEV и BE – это не просто части имен электрокаров, а два семейства. К слову, первое в 2022-м было заявлено как XUV.e. По задумке маркетологов Махиндры, модели XEV – это больше про роскошь, тогда как электрокары BE должны привлечь молодежную аудиторию.

Mahindra XEV 9e 1 / 7 Mahindra XEV 9e 2 / 7 Mahindra XEV 9e 3 / 7 Mahindra XEV 9e 4 / 7 Mahindra XEV 9e 5 / 7 Mahindra XEV 9e 6 / 7 Mahindra XEV 9e 7 / 7

Оба кроссовера в целом сохранили стиль, заданный концептами. Его характерные черты – множество острых граней и мудреная оптика. Паркетники XEV 9e и BE 6e также имеют купеобразный силуэт. У «молодежного» электрокара вдобавок собственная эмблема. Кроме того, судя по тизерам, моделям досталась стеклянная крыша с узорчатой подсветкой. В салоне – табло. И если у BE 6e оно двухэкранное, то XEV 9e получил сразу три дисплея.

Mahindra BE 6e 1 / 6 Mahindra BE 6e 2 / 6 Mahindra BE 6e 3 / 6 Mahindra BE 6e 4 / 6 Mahindra BE 6e 5 / 6 Mahindra BE 6e 6 / 6

В основе электрокаров лежит платформа INGLO от Mahindra. При этом еще в 2022-м на презентации концептов компания заявила о том, что в «тележке» будут использованы компоненты архитектуры MEB концерна Volkswagen. В свежих пресс-релизах немецкий автогигант не упоминается. Сам Volkswagen в начале этого года сообщал, что действительно намерен поделиться своими разработками с индийцами.

Mahindra XEV 9e 1 / 2 Mahindra BE 6e 2 / 2

По предварительным данным, на старте продаж XEV 9e и BE 6e будут доступны с задним приводом. Второй паркетник позже может получить двухмоторный полный привод. Для электрокаров на платформе INGLO заявлено два варианта батареи – емкостью 59 или 79 кВт*ч. Больше подробностей узнаем уже после премьеры.