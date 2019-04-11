Infiniti, как и Nissan, не откажется от седанов: грядет новая модель, но с особенностями

Японская премиальная марка рассекретила новую концептуальную «четырехдверку». Ожидается, что прототип превратится в серийную модель.

В отличие от General Motors и Ford, которые постепенно отказываются от седанов в пользу кроссоверов, компания Nissan верит, что «четырехдверки» все еще могут привлечь аудиторию. Правда, такие модели все же должны эволюционировать. Так, в начале этого года Nissan представил на Детройтском мотор-шоу электрический концепт IMs – его японцы позиционируют, как спортивный седан с задатками SUV. А на следующей неделе аналогичную машину покажет и премиальный суббренд Infiniti – прототип Qs Inspiration привезут в Шанхай.

Сама марка Infiniti пока распространила лишь два полноценных изображения своего электрокара. Однако китайским журналистам удалось познакомиться с седаном до его дебюта – фотографии опубликовало издание Autohome. Судя по всему, Qs Inspiration – это «переосмысленный» Nissan IMs.

В основе обоих концептов лежит новая платформа, разработанная специально для будущих электрокаров. Размеры новинки Infiniti не раскрываются. У IMs длина равна 4845 мм, колесная база – 2900 мм. Особенности экстерьера Qs – светящиеся надписи с названием марки спереди и сзади (у Ниссана – только на корме), камеры, заменяющие традиционные зеркала заднего вида, находятся выше, чем у IMs. Задние фонари – раздельные, тогда как у концепта Nissan они выполнены в виде единой светодиодной линии.

1 / 3 Infiniti Qs Inspiration. Фото: autohome.com.cn 2 / 3 Infiniti Qs Inspiration. Фото: autohome.com.cn 3 / 3 Infiniti Qs Inspiration. Фото: autohome.com.cn

В салоне Qs – необычные кресла-ковши, вместо обычной «приборки» установили огромный экран, еще один дисплей есть на центральной консоли. Пока непонятно, досталась ли концепту Infiniti «фишка» IMs – «трон» на галёрке. У Ниссана задний диван может трансформироваться в кресло – боковые спинки складываются, превращаясь в широкие подлокотники.

Данных о силовой установке Qs Inspiration производитель не предоставил, известно лишь, что седан имеет полный привод. Nissan IMs оснащен двумя электродвигателями (на передней и задней осях) и батареей ёмкостью 115 кВт*ч, совокупная отдача – 483 л.с. и 800 Нм, заявленный запас хода на одной зарядке – около 612 км.

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По предварительным данным, и Infiniti Qs Inspiration, и Nissan IMs перевоплотятся в серийные модели, но точные сроки пока не объявлены. Между тем ранее Infiniti заявила о том, что ее первый массовый электрокар поступит в продажу в 2021 году. Впрочем, несмотря на веру в седаны, первенцем в угоду рынку наверняка окажется кроссовер.