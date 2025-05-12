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  • Испанский суперкар Baltasar Revolt R: скорость и стиль, достойные Бэтмена

Испанский суперкар Baltasar Revolt R: скорость и стиль, достойные Бэтмена

12.05.2025 95 0 0

Испанская компания Baltasar представила трековую версию R своей дебютной модели Revolt — лёгкого двухместного электрического спайдера с быстрой зарядкой.

Компания Baltasar, основанная испанским предпринимателем Бальтазаром Лопесом, представила дебютный суперкар Revolt весной 2021 года и пообещала начать его производство и продажи в 2022 году, но, как это часто бывает у стартапов, из-за различных трудностей сроки запуска пришлось отодвигать: свежий пресс-релиз сообщает, что на рынок Baltasar Revolt выйдет только в 2026 году.

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Напомним, что Baltasar Revolt — это ориентированный на трек двухместный спайдер без лобового стекла (в Италии такого типа машины называются словом «баркетта»), который однако имеет доступ на дороги общего пользования, то есть от дома до автодрома и обратно можно добраться своим ходом, а не на эвакуаторе. В основе кузова Revolt лежит пространственный трубчатый каркас из хромомолибденовой стали, вся наружная обшивка изготовлена из углепластика. Подвеска — пружинная, типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами.

Силовая установка Baltasar Revolt состоит из двух электромоторов, вращающих задние колёса, их максимальная совокупная отдача — 507 л.с. и 1000 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с. 700-вольтовую батарею для Baltasar Revolt будет поставлять компания Millor Battery, которую также возглавляет Бальтазар Лопес. Батарея весит 250 кг и может быть заряжена на 80% всего за пять минут. Ёмкость батареи не разглашается, запас хода на одной зарядке составит порядка 500 км по циклу WLTP. Снаряженная масса суперкара не должна превышать 800 кг.

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В рамках проходящего сейчас в Барселоне автосалона компания Baltasar представила экстремальный Revolt R, предназначенный уже исключительно для трека: он имеет более развитое аэродинамическое оперение с большим регулируемым антикрылом на корме и обутые в слики облегчённые магниевые колёса с центральной гайкой крепления. Из кокпита удалено пассажирское кресло, а водительское представляет собой полноценный гоночный ковш с «ушами» для поддержки шлема. В чёрном цвете, как на фотографиях, Baltasar Revolt R вполне годится на роль новой машины Бэтмена и выглядит даже более эффектно, чем Pininfarina B95 Gotham/Dark Knight.

Если базовый Baltasar Revolt в 2021 году испанская компания оценивала в 230 000 евро, то трековый Revolt R может стоить порядка 450 000 евро, притом что запуск Revolt R в серийное производство пока не подтверждён — сначала Бальтазар Лопес и его команда должны начать выпуск обычного Revolt на своём заводе в городе Сан-Кугат-дель-Вальес (провинция Барселона).

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