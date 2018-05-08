Водителей, которые слишком долго ездят без номеров и обновляют договор купли-продажи, разрешили штрафовать.

Верховный суд подтвердил законность штрафа, выписанного водителю, который ездил без номеров, но имел при себе новый договор купли-продажи автомобиля. Такой способ использовали те, кто не желал платить материальные взыскания за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, а также транспортный налог.

Согласно ныне действующим нормам, водитель имеет право в течение десяти дней ездить по дорогам на автомобиле без номеров и без страхового полиса.

Статьи Как поставить автомобиль на учет в ГИБДД, и как при этом сэкономить? После покупки нового автомобиля его нужно поставить на регистрационный учет, оформив в ГИБДД на свое имя. По закону на это у владельца есть 10 дней – если автомобиль не оформить вовремя, хозяину выпишут...

12494 0 0 06.02.2017

За это время он должен поставить купленное ТС на учёт в ГИБДД и обзавестись ОСАГО. Такой срок было решено установить для того, чтобы водители, купившие машину в другом регионе смогли перегнать её домой.

Однако хитрые водители использовали эту лазейку в свою пользу: они не регистрируют автомобиль и каждые десять дней обновляют договор купли-продажи. Это возможно при условии, что бывший владелец ТС не против (такие случаи нередки при продаже машины родственникам). Навести порядок в этом вопросе сумел Верховный суд РФ.

ВС рассмотрел дело о штрафе в размере 800 рублей, который был выписан в 2015 году автомобилисту, управлявшему незарегистрированным ТС, но со свежим договором купли-продажи. При этом эта машина была снята с учёта ещё в 2011 году и больше её не регистрировали.

Было доказано по косвенным признакам, что новый автовладелец сознательно не ставил машину на учёт. При этом обращавшийся во все возможные суды водитель даже в процессе обжалования так и не догадался поставить эту машину на учёт, что лишь подтвердило мнимость сделки купли-продажи.

В октябре 2017 года в МВД поменяли регламент по регистрации автомобилей. В частности откорректирован порядок прекращения регистрации машины: раньше в случае, если владелец снимал ТС с учёта, в ПТС появлялась соответствующая запись, а при утрате или замене он получал дубликат документа. Теперь такой дубликат выдаётся только по желанию собственника автомобиля.

В конце марта текущего года стало известно о том, что срок хранения автономеров в ГИБДД планируют увеличить. Согласно проекту, нужно увеличить до 360 дней срок хранения в ГАИ знаков госрегистрации автомобилей. Предположительно почти года должно хватить тем автомобилистам, которые планируют выбрать, купить новую машину и повесить на неё закреплённые за ними «старые» автономера.