Изменения в КоАП: нарушителей на квадроциклах ждут увеличенные штрафы

Размер взыскания будет увеличен с нынешних 100-300 рублей до 1 тыс. рублей. Кроме того, планируется ввести такую меру как «запрет эксплуатации».

Законопроект, принятый Госдумой РФ в первом чтении, распространяется квадроциклы, мотовездеходы, снегоходы и другие «внедорожные автомототранспортные средства». Такая спецтехника не предназначена для движения по обычным дорогам, её регистрацией занимается Гостехнадзор, а владельцы обязаны отправлять машины на техосмотр. Для управления этими транспортными средствами нужно получать удостоверение тракториста-машиниста. Все эти правила, прописанные в постановлениях правительства, действуют и сейчас, однако теперь их хотят перенести в отдельную норму, которая будет действовать на федеральном уровне.



Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Гостехнадзора, к началу текущего года в России было зарегистрировано свыше 2,5 млн различных «самоходных машин». Из них на различную внедорожную спецтехнику (в том числе снегоходы, мотовездеходы и квадроциклы) приходится 626 тыс. единиц.

В соответствии с новым законом, к списку «самоходных машин» планируют причислить тракторы, коммунальную и сельскохозяйственную технику, так называемые «внедорожные автомототранспортные средства», объём двигателей которых превышает 50 см3 или с электродвигателями мощностью свыше 4 кВт.



Чтобы получить требуемые законом права тракториста-машиниста, потребуется пройти курс обучения и сдать соответствующие экзамены. При этом порядок проведения экзаменов, регистрации ТС и техосмотра должно утвердить правительство отдельным документом. Регистрировать самоходный транспорт смогут лица старше 16 лет (предполагается, что паспорт может быть в том числе электронным, как у новых автомобилей сегодня).

Новой нормой для владельцев квадроциклов и другой подобной техники обещает стать «запрещение эксплуатации»: предполагается использовать такую меру в случае, если инженер-инспектор в ходе проверки обнаружит некоторые неисправности (их список также должен быть утверждён постановлением кабмина). Ещё такой запрет будет применяться при управлении незарегистрированной машиной, либо в случае езды без прав. Как именно будет реализовано «запрещение эксплуатации» пока неясно, сообщается лишь, что решение примут в судебном порядке по требованию инспектора.



Отметим, сейчас нарушителей правил, управляющих квадроциклами и иным самоходным транспортом, наказывают в соответствии со статьёй 9.3 КоАП, наказанием может быть лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев, либо штраф в размере 100-300 рублей. Совсем скоро, 16 апреля, в силу вступят правки, согласно которым сумму увеличат до 1 тыс. рублей (изменения Госдума РФ приняла ещё в 2020 году).

Чтобы зарегистрировать самоходное транспортное средство, понадобится полис ОСАГО (речь идёт о тех случаях, когда наличие документа предусмотрено нынешними правилами). В РСА пояснили, что «автогражданка» не нужна на ТС, которые не разгоняются более 20 км/ч и не имеют колёс, а вместо них используют, к примеру, гусеницы.



Тем временем, по-прежнему в стадии подготовки находится обновлённая редакция КоАП, которая должна изменить многое в жизни российских автомобилистов. Когда именно в силу вступят новые нормы, власти пока не сообщают.

