Законы ×
  • Изменения в КоАП: нарушителей на квадроциклах ждут увеличенные штрафы

Изменения в КоАП: нарушителей на квадроциклах ждут увеличенные штрафы

14.04.2021 119 0 0

Размер взыскания будет увеличен с нынешних 100-300 рублей до 1 тыс. рублей. Кроме того, планируется ввести такую меру как «запрет эксплуатации».

 

Законопроект, принятый Госдумой РФ в первом чтении, распространяется квадроциклы, мотовездеходы, снегоходы и другие «внедорожные автомототранспортные средства». Такая спецтехника не предназначена для движения по обычным дорогам, её регистрацией занимается Гостехнадзор, а владельцы обязаны отправлять машины на техосмотр. Для управления этими транспортными средствами нужно получать удостоверение тракториста-машиниста. Все эти правила, прописанные в постановлениях правительства, действуют и сейчас, однако теперь их хотят перенести в отдельную норму, которая будет действовать на федеральном уровне.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Гостехнадзора, к началу текущего года в России было зарегистрировано свыше 2,5 млн различных «самоходных машин». Из них на различную внедорожную спецтехнику (в том числе снегоходы, мотовездеходы и квадроциклы) приходится 626 тыс. единиц.

В соответствии с новым законом, к списку «самоходных машин» планируют причислить тракторы, коммунальную и сельскохозяйственную технику, так называемые «внедорожные автомототранспортные средства», объём двигателей которых превышает 50 см3 или с электродвигателями мощностью свыше 4 кВт.

Чтобы получить требуемые законом права тракториста-машиниста, потребуется пройти курс обучения и сдать соответствующие экзамены. При этом порядок проведения экзаменов, регистрации ТС и техосмотра должно утвердить правительство отдельным документом. Регистрировать самоходный транспорт смогут лица старше 16 лет (предполагается, что паспорт может быть в том числе электронным, как у новых автомобилей сегодня).

Новой нормой для владельцев квадроциклов и другой подобной техники обещает стать «запрещение эксплуатации»: предполагается использовать такую меру в случае, если инженер-инспектор в ходе проверки обнаружит некоторые неисправности (их список также должен быть утверждён постановлением кабмина). Ещё такой запрет будет применяться при управлении незарегистрированной машиной, либо в случае езды без прав. Как именно будет реализовано «запрещение эксплуатации» пока неясно, сообщается лишь, что решение примут в судебном порядке по требованию инспектора.

Отметим, сейчас нарушителей правил, управляющих квадроциклами и иным самоходным транспортом, наказывают в соответствии со статьёй 9.3 КоАП, наказанием может быть лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев, либо штраф в размере 100-300 рублей. Совсем скоро, 16 апреля, в силу вступят правки, согласно которым сумму увеличат до 1 тыс. рублей (изменения Госдума РФ приняла ещё в 2020 году).

Чтобы зарегистрировать самоходное транспортное средство, понадобится полис ОСАГО (речь идёт о тех случаях, когда наличие документа предусмотрено нынешними правилами). В РСА пояснили, что «автогражданка» не нужна на ТС, которые не разгоняются более 20 км/ч и не имеют колёс, а вместо них используют, к примеру, гусеницы.

Тем временем, по-прежнему в стадии подготовки находится обновлённая редакция КоАП, которая должна изменить многое в жизни российских автомобилистов. Когда именно в силу вступят новые нормы, власти пока не сообщают.

Россия авто и общество квадроцикл законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели У него все было: стоит ли покупать Ford Ranger III P6 за 1,2 миллиона рублей Не так давно мы выбирали пикап, который в России стал одним из бестселлеров сегмента – Mitsubishi L200. Грузовичок не зря оценили покупатели: простой, надежный, крепкий… Вот только его внеш... 6362 0 1 13.04.2021
Статьи / Популярные вопросы Дальний, ближний, противотуманки и ДХО: что и когда можно включать и за что можно получить штраф Правила пользования световыми приборами – довольно простой и короткий раздел ПДД. Однако на дорогах регулярно можно встретить нарушающих правила водителей: кто-то пренебрегает включением бли... 10850 1 7 12.04.2021
Статьи / История Skoda, Praga и Tatra времен Второй мировой: неизвестные военные машины из Чехословакии К середине 30-х независимая Чехословакия с достаточно развитой промышленностью, выпускавшей собственную военную автотехнику, представляла лакомый кусочек для Третьего рейха. В марте 1939-го,... 7862 1 14 11.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 149181 35 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 124756 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 81188 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings