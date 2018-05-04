Дизайн модели не изменился — вседорожник обзавелся новым оборудованием. Как и дебютировавший накануне Range Rover Velar-2019, Jaguar F-Pace получил модернизированный адаптивный круиз-контроль, которому добавили расширенную функцию ассистента рулевого управления, основанную на нынешней системе удержания в полосе движения. «Круиз» работает на скорости до 180 км/ч. Кроме того, вседорожник оснастили системой автоматического экстренного торможения (работает на скорости до 160 км/ч).

Камера заднего вида, а также передние и задние датчики парктроника теперь имеются уже в «базе». Также в список стандартного оборудования всех версий Jaguar F-Pace вошла мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном (ранее в «дешевых» комплектациях был 8-дюймовый тачскрин). За доплату доступны камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон, новые спортивные кресла, безрамное салонное зеркало, отделка интерьера деталями из карбона.

У бензиновых версий F-Pace появились увеличенные топливные баки – 82 литра вместо 62-литровых. Плюс в Европе все бензиновые моторы кросса получили сажевый фильтр, благодаря которому уменьшена токсичность выхлопа.

В Британии заказы на кроссовер 2019 модельного года уже принимают. Цена – от 36 520 фунтов, что эквивалентно примерно 2 760 000 рублей по актуальному курсу.

Сроки появления обновленного F-Pace в России пока не объявлены. Нынешний вседорожник у нас можно купить только с полным приводом, бензиновыми «турбочетверками» 2.0 (250 или 300 л.с.) и V6 3.0 (с нагнетателем, 380 л.с.). Дизельная линейка представлена четырехцилиндровыми турбомотором 2.0 (180 л.с.) и битурбированным двигателем аналогичного объема (240 л.с.), а также 300-сильным мотором V6 3.0 с двойным турбонаддувом. В России дореформенный F-Pace стоит от 3 294 000 рублей.

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Отметим, F-Pace – самая продаваемая модель марки: по данным Focus2Move, в 2017-м по всему миру было реализовано 71 950 кроссоверов (+66,3% по сравнению с 2016-м). Вседорожник является бестселлером Jaguar и в России – в прошлом году F-Pace разошелся по нашей стране тиражом в 1 335 экземпляров.

Кстати, скоро на российский рынок выйдет «заряженный» F-Pace SVR с компрессорным мотором V8 5.0 мощностью 550 л.с. Кросс наберет первую «сотню» за 4,3 секунды, максимальная скорость – 283 км/ч. Ожидается, что в России заявки на Jaguar F-Pace SVR начнут принимать этим летом. Цена «нашей» версии пока не объявлена. В Британии такой кроссовер стоит 74 835 фунтов – это около 6 470 000 рублей.