Jeep решил вернуть внедорожнику Wrangler с V6 автоматическую коробку передач

Для автомобиля 2025 модельного года 8АКП теперь доступен в качестве опции стоимостью 4500 долларов (эквивалентно примерно 470,7 тыс. рублей по текущему курсу).

Американская марка Jeep входит в состав автогиганта Stellantis. Она наладила выпуск Wrangler ещё в 1986-м. За прошедшее время эта модель лишь трижды сменила генерацию. Внедорожник актуального четвёртого поколения (серии JL) был представлен в 2017 году, а рестайлинг он пережил в 2023-м. В сентябре текущего года компания рассказала о версии Wrangler, которая перешла в 2025 модельный год, однако изменения пришлись по вкусу не всем.

На фото: Jeep Wrangler

Одним из главных «новшеств» стало то, что двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. перестали предлагать с восьмиступенчатым автоматом, оставив ему только шестискоростную механическую коробку передач. Однако, как отметили в компании, многие клиенты просили вернуть этому мотору 8АКП, так что производитель весьма оперативно отреагировал.

Так что теперь Jeep Wrangler с V6 снова доступен покупателям с восьмиступенчатым автоматом, правда, стандартный вариант идёт с механикой, а АКП предлагается в качестве опции. Её стоимость на американском рынке равна 4500 долларов, что эквивалентно примерно 470,7 тыс. рублей по текущему курсу. Кстати, в компании так и не объяснили, почему изначально решили отказаться от этого силового агрегата, ведь, судя по всему, спрос на автомобиль с такой «начинкой» был и ранее.

Напомним, ещё автомат по-прежнему доступен в паре с 2,0-литровой турбочетвёркой, которая входит в состав гибридной установки Jeep Wrangler 4xe, а также такая коробка передач положена версии с двигателем V8 Hemi объёмом 6,4 литра, которым оснащается версия Rubicon 392.

На фото: салон Jeep Wrangler

Стоит напомнить, что Jeep Wrangler 2025 модельного года получил и другие изменения. Так, производитель решил, наконец, отказаться от механических стеклоподъёмников, которыми раньше оснащались стартовые исполнения, а электростеклоподъёмники и центральный замок были только у комплектации Sport S и выше. Теперь они положены всем версиям, включая базовую.

Кроме того, в список обновок внедорожника вошёл новый оливково-серый цвет кузова, получивший название «’41». Ещё посвежевший Jeep Wrangler снабдили новой активной системой вентиляции салона, которая включает в себя в том числе функцию проветривания перед посадкой в автомобиль, которую можно активировать с помощью мобильного приложения.

Цена актуального трёхдверного Jeep Wrangler 2025 модельного года стартует в США с отметки 32 690 долларов (около 3,35 млн рублей), пятидверный вариант обойдётся минимум в 37 290 долларов (порядка 3,82 млн рублей). Стоимость топовой версии Rubicon X варьируется в диапазоне от 57 500 до 62 000 долларов (примерно 5,89 – 6,35 млн рублей).