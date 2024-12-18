Авто и общество ×
  • Jeep решил вернуть внедорожнику Wrangler с V6 автоматическую коробку передач

Jeep решил вернуть внедорожнику Wrangler с V6 автоматическую коробку передач

18.12.2024 152 1 0

Для автомобиля 2025 модельного года 8АКП теперь доступен в качестве опции стоимостью 4500 долларов (эквивалентно примерно 470,7 тыс. рублей по текущему курсу).

Американская марка Jeep входит в состав автогиганта Stellantis. Она наладила выпуск Wrangler ещё в 1986-м. За прошедшее время эта модель лишь трижды сменила генерацию. Внедорожник актуального четвёртого поколения (серии JL) был представлен в 2017 году, а рестайлинг он пережил в 2023-м. В сентябре текущего года компания рассказала о версии Wrangler, которая перешла в 2025 модельный год, однако изменения пришлись по вкусу не всем.

На фото: Jeep Wrangler

Одним из главных «новшеств» стало то, что двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. перестали предлагать с восьмиступенчатым автоматом, оставив ему только шестискоростную механическую коробку передач. Однако, как отметили в компании, многие клиенты просили вернуть этому мотору 8АКП, так что производитель весьма оперативно отреагировал.

Так что теперь Jeep Wrangler с V6 снова доступен покупателям с восьмиступенчатым автоматом, правда, стандартный вариант идёт с механикой, а АКП предлагается в качестве опции. Её стоимость на американском рынке равна 4500 долларов, что эквивалентно примерно 470,7 тыс. рублей по текущему курсу. Кстати, в компании так и не объяснили, почему изначально решили отказаться от этого силового агрегата, ведь, судя по всему, спрос на автомобиль с такой «начинкой» был и ранее.

Напомним, ещё автомат по-прежнему доступен в паре с 2,0-литровой турбочетвёркой, которая входит в состав гибридной установки Jeep Wrangler 4xe, а также такая коробка передач положена версии с двигателем V8 Hemi объёмом 6,4 литра, которым оснащается версия Rubicon 392.

На фото: салон Jeep Wrangler

Стоит напомнить, что Jeep Wrangler 2025 модельного года получил и другие изменения. Так, производитель решил, наконец, отказаться от механических стеклоподъёмников, которыми раньше оснащались стартовые исполнения, а электростеклоподъёмники и центральный замок были только у комплектации Sport S и выше. Теперь они положены всем версиям, включая базовую.

Кроме того, в список обновок внедорожника вошёл новый оливково-серый цвет кузова, получивший название «’41». Ещё посвежевший Jeep Wrangler снабдили новой активной системой вентиляции салона, которая включает в себя в том числе функцию проветривания перед посадкой в автомобиль, которую можно активировать с помощью мобильного приложения.

Цена актуального трёхдверного Jeep Wrangler 2025 модельного года стартует в США с отметки 32 690 долларов (около 3,35 млн рублей), пятидверный вариант обойдётся минимум в 37 290 долларов (порядка 3,82 млн рублей). Стоимость топовой версии Rubicon X варьируется в диапазоне от 57 500 до 62 000 долларов (примерно 5,89 – 6,35 млн рублей).

внедорожник США авторынок авто и общество Jeep Jeep Wrangler
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
18.12.2024 15:20
Seriberiezhka

Хороший автомобиль !

Новые статьи

Статьи / Новые авто Семь мест, две комплектации и долгожданный автомат: обзор Chery Tiggo 9 Китайская компания Chery устроила публичную премьеру нового флагмана своего модельного ряда – кроссовер Tiggo 9 уже поступил в продажу на российском рынке. В день премьеры делимся первыми жи... 237 0 0 18.12.2024
Статьи / Авто и общество Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги Узнайте, как правильно продать автомобиль, полученный в наследство. Пошаговое руководство по оформлению и регистрации, налоговые обязательства, а также важные советы для успешной продажи авт... 5056 0 0 16.12.2024
Статьи / Коммерческий транспорт Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024 Ежегодная выставка коммерческого транспорта Comtrans до сих пор сохраняет статус международной. Что ж, это справедливо, потому что Россия, Беларусь и Китай – страны совершенно разные. Но и о... 1131 3 3 13.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66513 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53191 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21777 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
11 Хэтчбек Прототип российского электромобиля Атом показался в ходе испытаний
5 Бизнес Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda
3 Минивэн Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024
Новые комментарии
Change privacy settings