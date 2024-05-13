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Jetour Dashing готовится к рестайлингу: фото без камуфляжа

13.05.2024 71 0 0

Компактному кроссоверу переделают «личико». Кроме того, на домашнем рынке модели достанется более мощный базовый мотор.

До России паркетник Jetour Dashing (бренд Jetour принадлежит компании Chery) добрался летом прошлого года, и всего лишь месяц назад он прописался на калининградском заводе Автотор. В Китае же модель присутствует с 2022-го – там она, напомним, зовется Dasheng. Так вот скоро на родине предложат обновленный кроссовер: фото такой пятидверки внесли в базу Минпрома КНР. Кстати, у нынешнего Dashing/Dasheng довольно эффектный облик, так что не исключено, что Jetour все же решит позиционировать модернизированный SUV не в качестве рестайлинговой модели, а как новую версию, которая дополнит гамму.

Как бы то ни было, кроссоверу переделают переднюю часть, причем ее оформят в стиле рассекреченного в марте гибрида Shanhai L6 (Shanhai – это электрифицированная линейка Jetour с отдельной эмблемой). В частности, Dashing получит аналогичные фары. Если сравнивать с актуальным «традиционным» паркетником, то другими также станут радиаторная решетка (у гибрида – почти гладкий «нос») и бампер, плюс задние фонари получат иную начинку. За доплату будут доступны компактные противотуманки.

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Длина Jetour Dashing с новым дизайном – 4600 мм, что на 10 мм больше, чем у дореформенного кросса. Остальные габариты останутся прежними: ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2720 мм.

Полноценных снимков интерьера пока нет. Вполне возможно, что внутри установят новые приборку и мультимедийную систему. Ну и еще могут заменить материалы отделки.

Дореформенный Jetour Dashing
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Дореформенный Jetour Dashing
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Дореформенный Jetour Dashing
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В сертификате на данный момент указан только базовый турбомотор 1.5, и он станет мощнее: его отдача составит 184 л.с. против 156 л.с. у нынешнего Jetour Dashing (в китайской спецификации; в РФ этот двигатель выдает 147 л.с.). Актуальный кроссовер также доступен с турбодвигателем 1.6 на 197 л.с. (в РФ – 190 л.с.). Полного привода нет ни в Китае, ни в России – только передний.

На домашний рынок модернизированный паркетник должен выйти уже в этом году. А в 2025-м обновится и российский Jetour Dashing. Правда, не факт, что предназначенный для РФ кроссовер изменится так же.

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