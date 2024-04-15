Кроссовер Jetour Dashing получил местную прописку: производство стартовало на Автоторе

Китайская марка и российский завод заключили соглашение, разработали и утвердили план производства на текущий год.

Марка Jetour принадлежит китайской компании Chery, её кроссовер Dashing (произносится как «дэ́шинг», а в Поднебесной модель называется Dasheng) вышел на российский рынок летом прошлого года. Ранее эти автомобили поставлялись в РФ напрямую из Китая, однако теперь дилеры получат машины с местной пропиской: производство паркетников стартовало на калининградском заводе Автотор.

Стороны подписали генеральное соглашение сегодня, 15 апреля, в ходе торжественной церемонии, которая прошла на указанном заводе. В документе определены основные направления и условия стратегического сотрудничества Автотора и Jetour Auto. Кроме того, он содержит соглашение о запуске промышленного производства автомобилей марки Jetour на мощностях предприятия в Калининградской области.



В рамках совместного проекта стороны совместными усилиями организуют производство продукции бренда в РФ, планируется в том числе поэтапное наращивание уровня локализации и, в дальнейшем, «создание мощностей для высокотехнологичного производства полного цикла» (то есть со сваркой, окраской и сборкой).



Сейчас стороны уже разработали и утвердили план производства на текущий год, а также определили направления развития сотрудничества на период до 2028-го. Кроме того, в рамках проекта сейчас прорабатывается программа локализации автокомпонентов. Известно, что сотрудники Автотора и Jetour уже начали готовить конвейер для производства машин марки по полному циклу. Известно, что его планируется запустить в первом квартале 2025 года.



Ранее корреспондент Kolesa.ru уже успел испытать Jetour Dashing в деле. Напомним, длина актуального кроссовера, поставляемого из Китая составляет 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, а расстояние между осями равно 2720 мм. В список отличительных черт вошли: безрамочная радиаторная решетка, двухэтажная светодиодная головная оптика, выдвижные дверные ручки, задние фонари в форме растянутых «игреков».



У Jetour Dashing лаконичное оформление интерьера: кроссовер снабдили двухспицевым рулевым колесом, «парящим» центральным тоннелем, информационно-развлекательной системой с большим тачскрином (у начальных версий диагональ – 12,8 дюйма, у топовой – 15,6 дюйма). Ещё у модели 8-дюймовая цифровая приборка, а в качестве опции предлагается проекционный дисплей. Богатые исполнения ещё получили выдвижную подставку для ног у переднего пассажирского кресла и кнопку Sport на руле, которая активирует соответствующий ездовой режим.



На фото: Jetour Dashing

Напомним, на российском рынке кроссовер предлагается с двумя бензиновыми турбочетвёрками, в качестве базового мотора предлагается 147-сильный TCI объёмом 1,5 литра (максимальный крутящий момент – 210 Нм). Ему в пару предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Топовый вариант оснащается 190-сильным TGDI объёмом 1,6 литра (275 Нм), такой бвигатель идёт в комплекте с 7DCT. Привод – только передний. Цена актуального кроссовера варьируется в диапазоне от 2 489 900 до 3 189 900 рублей.

