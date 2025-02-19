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К дебюту готовится кроссовер Geely Atlas с новым дизайном

19.02.2025 565 0 0

В Сеть выложили сертификат преобразившегося паркетника Atlas второго поколения. Модель не только получит новый облик, но также слегка подрастет. Как и прежде, на родине кроссовер будет доступен с двумя турбомоторами на выбор.

В России паркетник Geely Atlas второго поколения официально стартовал в начале 2024-го. А вот в Китае эта модель присутствует с 2022-го, там она зовется Geely Boyue L. В прошлом же году кроссовер для Поднебесной модернизировали, однако внешность реформы тогда не затронули. И вот к дебюту на родине готовится преобразившийся Geely Boyue L – сертификат пятидверки появился в свежем каталоге местного Минпрома. При этом не исключено, что в КНР такая модификация дополнит семейство, в которое также входит «короткий» Geely Boyue Cool (он же просто Boyue; у нас это Geely Cityray).

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Новой версии достанется головная оптика более привычной формы, тогда как нынешний Atlas/Boyue L имеет компактные блоки основных фар, диодные «штрихи» и «клыки» (выполняют роль ходовых огней). Другой станет и радиаторная решетка – на ней будут вертикальные «клинья» вместо пластин. Также заменят бамперы, а задний номерной знак перенесут с двери багажника ниже. Изображений интерьера в сертификате нет. Вполне возможно, что кроссовер лишится вертикального планшета мультимедиа.

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Согласно сертификату, длина Geely Boyue L с новым обликом составит 4730 мм, ширина — 1910 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2785 мм. Для сравнения, размеры прежнего кроссовера для Китая: 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм. При этом, по предварительным данным, паркетник останется пятиместным.

Актуальный Geely Boyue L для Китая
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Актуальный Geely Boyue L для Китая
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Актуальный Geely Boyue L для Китая
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Для модели заявлены прежние моторы – это бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 181 и 218 л.с. соответственно. Коробка в документах Минпрома не указана. Актуальный кроссовер в Китае доступен с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. На родине Geely нынешний Boyue L представлен только с передним приводом (в РФ для модели предусмотрено полноприводное исполнение), у растянутого паркетника версии 4WD, вероятно, тоже не будет.

Премьеру кроссовера с новым обликом могут провести уже в этом году.

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