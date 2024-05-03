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  • К премьере готовится Renault 4: первое изображение серийной версии кроссовера

К премьере готовится Renault 4: первое изображение серийной версии кроссовера

03.05.2024 87 0 0

Ожидается, что ещё одна модель французской марки, оформленная в стиле ретро, появится на европейском рынке в 2025 году.

Французская компания ещё в начале 2021 года представила план развития своих брендов на ближайшие несколько лет. Стратегия предполагала, что марка Рено до конца 2025 года представит несколько новых электромобилей, одним из них стал дебютировавший в феврале текущего года хэтчбек Renault 5, а в 2025-м линейка должна пополниться за счёт нового компактного кроссовера Renault 4.

Концепт Renault 4ever Trophy, показанный в 2022 году

Название у будущей новинки, как и у «пятёрки», является возрождённым: классический Renault 4, продаваемый во Франции под именем Renault 4L – Quatrelle, появился в 1961 году. Модель продержалась на конвейере до 1994-го, в общей сложности за этот период было выпущено более восьми миллионов экземпляров.

Ещё в мае 2021 года близкий к производству образец нового Renault 4 засветился на патентных картинках. В октябре 2022-го был представлен концепт 4Ever Trophy, который разработчики снабдили различными внедорожными «фишками» – от массивного обвеса по периметру кузова до багажника на крыше и лопаты, закреплённой на корме.

Официальной информации о внешности серийного электрического кроссовера пока нет. Свой вариант потенциального экстерьера будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, в его основу легли патентные изображения, попавшие в Сеть ещё в 2021 году.

Рендер серийного кроссовера Renault 4

Предполагается, что автомобиль получит «оквадраченные» формы кузова, соответствующие массивные накладки на колёсные арки, пластиковый обвес, традиционные наружные зеркала, утопленные дверные ручки. Судя по изображению, передняя часть получила большой воздухозаборник, а также круглые фары, интегрированные в горизонтально вытянутый прямоугольный элемент, в центре которого располагается логотип бренда в виде ромба с вписанной в него четвёркой.

Скорее всего, интерьер будущей новинки будет унифицирован с недавно представленным Renault 5. В этом случае модель оснастят 10-дюймовым виртуальным щитком приборов, информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 10,1 дюйма. Ещё в оформленном в стиле ретро салоне наверняка можно будет найти физические кнопки и нишу для беспроводной зарядки смартфонов.

На фото: салон хэтчбека Renault 5
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На фото: салон хэтчбека Renault 5
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Ожидается, что в основу товарной версии Renault 4 ляжет платформа AmpR Small, представляющая собой модернизированную версию «тележки» CMF-B. Вероятно, новинка позаимствует у «пятёрки» часть техники: речь идёт об электромоторах, отдача которых равна 122 и 150 л.с. По предварительным данным, модели предложат обе батареи – ёмкостью 40 и 52 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке станет известен позже.

Премьера серийного кроссовера Renault 4 пройдёт в рамках Парижского автосалона, который пройдёт в октябре текущего года, а на европейский рынок модель выйдет в 2025-м. Предполагается, что стартовая цена новинки составит около 30 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,96 млн рублей по текущему курсу).

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