К премьере готовится Renault 4: первое изображение серийной версии кроссовера

Французская компания ещё в начале 2021 года представила план развития своих брендов на ближайшие несколько лет. Стратегия предполагала, что марка Рено до конца 2025 года представит несколько новых электромобилей, одним из них стал дебютировавший в феврале текущего года хэтчбек Renault 5, а в 2025-м линейка должна пополниться за счёт нового компактного кроссовера Renault 4.
Название у будущей новинки, как и у «пятёрки», является возрождённым: классический Renault 4, продаваемый во Франции под именем Renault 4L – Quatrelle, появился в 1961 году. Модель продержалась на конвейере до 1994-го, в общей сложности за этот период было выпущено более восьми миллионов экземпляров.
Ещё в мае 2021 года близкий к производству образец нового Renault 4 засветился на патентных картинках. В октябре 2022-го был представлен концепт 4Ever Trophy, который разработчики снабдили различными внедорожными «фишками» – от массивного обвеса по периметру кузова до багажника на крыше и лопаты, закреплённой на корме.
Официальной информации о внешности серийного электрического кроссовера пока нет. Свой вариант потенциального экстерьера будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, в его основу легли патентные изображения, попавшие в Сеть ещё в 2021 году.
Предполагается, что автомобиль получит «оквадраченные» формы кузова, соответствующие массивные накладки на колёсные арки, пластиковый обвес, традиционные наружные зеркала, утопленные дверные ручки. Судя по изображению, передняя часть получила большой воздухозаборник, а также круглые фары, интегрированные в горизонтально вытянутый прямоугольный элемент, в центре которого располагается логотип бренда в виде ромба с вписанной в него четвёркой.
Скорее всего, интерьер будущей новинки будет унифицирован с недавно представленным Renault 5. В этом случае модель оснастят 10-дюймовым виртуальным щитком приборов, информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 10,1 дюйма. Ещё в оформленном в стиле ретро салоне наверняка можно будет найти физические кнопки и нишу для беспроводной зарядки смартфонов.
Ожидается, что в основу товарной версии Renault 4 ляжет платформа AmpR Small, представляющая собой модернизированную версию «тележки» CMF-B. Вероятно, новинка позаимствует у «пятёрки» часть техники: речь идёт об электромоторах, отдача которых равна 122 и 150 л.с. По предварительным данным, модели предложат обе батареи – ёмкостью 40 и 52 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке станет известен позже.
Премьера серийного кроссовера Renault 4 пройдёт в рамках Парижского автосалона, который пройдёт в октябре текущего года, а на европейский рынок модель выйдет в 2025-м. Предполагается, что стартовая цена новинки составит около 30 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,96 млн рублей по текущему курсу).
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