Кабриолет Mercedes-Benz CLE получил сидения, которые не накаляются даже под палящим солнцем

Анонсированная ещё в прошлом году версия с открытым верхом дождалась собственной премьеры. На европейский рынок кабриолет выйдет грядущей весной.

В семействах актуальных Mercedes-Benz C-класса и E-класса нет двухдверных модификаций, так как им на смену пришла пара новинок – «внеклассовые» купе и кабриолет Mercedes-Benz CLE. При этом «закрытая» двухдверка дебютировала ещё летом прошлого года, а вариант с открытым верхом немецкая компания полностью рассекретила только сейчас.

На фото: кабриолет Mercedes-Benz CLE

Как и купе, кабриолет Mercedes-Benz CLE по экстерьеру тяготеет к С-Class: у моделей схожие некоторые линии кузова, а также форма и узор узкой радиаторной решётки, и набор выштамповок на капоте. Главным отличием от купе, конечно же, является складная мягкая крыша. Верх может быть выполнен в одном из трёх цветов на выбор – чёрном, красном и сером. На трансформацию крыши уходит 20 секунд, опускать и поднимать верх можно на скорости до 60 км/ч. С поднятой крышей объём багажника равен 385 литров, а со сложенной – 295 литров.



Длина нового кабриолет CLE составляет 4850 мм, ширина – 1861 мм, высота – 1424 мм, а расстояние между осями равно 2865 мм. В компании отметили, что по сравнению с предшественником, кабриолетом С-класса, колёсная база больше на 25 мм; в результате изменений у пассажиров второго ряда появились дополнительные 72 мм в области коленей.



Интерьер Mercedes-Benz CLE примерно такой же как у купе: на передней панели располагается виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а по центру – вертикальный планшет информационно-развлекательной системы MBUX диагональю 11,9 дюйма. Кстати, уровень наклона дисплея можно менять (в диапазоне от 15 до 40 градусов), это должно помочь защитить экран от бликов при езде с открытым верхом.



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Салон отделан кожей (предлагается пять цветовых вариаций), при этом, как рассказали в Mercedes-Benz, материал получил специальное покрытие, которое отражает солнечные лучи ближнего инфракрасного диапазона, что позволяет делать температуру используемой для отделки кожи на 12 градусов прохладнее даже под прямыми солнечными лучами (по сравнению с необработанным материалом). Опционально доступна акустическая система Burmester с семнадцатью динамиками.



На фото: салон кабриолета Mercedes-Benz CLE

Все версии кабриолета CLE оснастили системами Aircap и Airscarf. В первом случае речь идёт о двух выдвижных дефлекторах с электроприводом, они располагаются на рамке ветрового стекла и за сиденьями второго ряда. Их задача – направить воздушный поток над головами седоков. Вторая система работает за счёт воздуховодов у подголовников передних кресел: они подают тёплый воздух в область плеч и шеи водителя и пассажира.



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Кабриолет CLE изначально предложат в четырёх версиях. У стартовой заднеприводной CLE 200 d под капотом будет 2,0-литровый 197-сильный турбодизель (440 Нм). Далее следует вариант с передним или полным приводом CLE 200 с 204-сильной бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой (320 Нм). У исполнения CLE 300 тот же мотор выдаёт 258 л.с. (400 Нм); привод только полный 4Matic. Топовая версия CLE 450 оснащается 3,0-литровой рядной 381-сильной турбошестёркой (500 Нм). Такой вариант набирает первую «сотню» за 4,7 секунды. В пару всем версиям идёт 48-вольтовый стартер-генератор и девятиступенчатый автомат.



На европейский рынок кабриолет Mercedes-Benz CLE выйдет в конце апреля текущего года. Стартовая цена в Германии составляет 66 402 евро, а за топовый вариант просят не менее 88 357 евро.