Полностью электрический однообъёмник Volkswagen ID. Buzz, а также его грузовая модификация ID. Buzz Cargo дебютировали весной 2022 года. Через пару лет семейство пополнилось «заряженной» полноприводной версией с прибавкой GTX к названию. В феврале 2026-го в линейку вошла полноценная грузопассажирская версия с перегородкой за вторым рядом сидений, а в августе был рассекречен кемпер Volkswagen ID. California Cruise.

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На фото: кемпер Volkswagen ID. Buzz Beach 1 / 3 На фото: кемпер Volkswagen ID. Buzz Beach 2 / 3 На фото: кемпер Volkswagen ID. Buzz Beach 3 / 3

Теперь британское представительство коммерческого подразделения VW сообщает о скором выходе на местный рынок «зелёного» кемпера, которому досталось название Volkswagen ID. Buzz Beach. Сообщается, что он представляет собой «гибкий вариант», сочетающий в себе одновременно практичность повседневного транспортного средства и удобство во время длительных автопутешествий.

Разработчики снабдили кемпер, получивший название ID. Buzz Beach, съёмным каркасом кровати и складным матрасом размером 2,0 x 1,2 метра, который позволяет двоим людям разместиться в салоне на ночлег или отдых. У пятиместной модификации каркас кровати расположен в багажнике, плюс имеется немало места для хранения туристического снаряжения и багажа. А в шести- и семиместных моделях кровать расположена вертикально за третьим рядом сидений.

В списке оснащения VW ID. Buzz Beach числятся также складной стол и стулья – у пятиместной версии эта дополнительная мебель для кемпинга хранится под фальшполом, а у шести- и семиместных она хранится вертикально рядом с матрасом за задними сидениями.

Ещё новому кемперу положены внутренние плотные шторки и вентиляционные решётки на передних боковых окнах – затемнённое и проветриваемое пространство призвано обеспечить хороший сон. В компании отметили, что этой версии достались 20-дюймовые колёсные диски Stockton и двухцветный бело-красный окрас кузова.

Volkswagen ID. Buzz Beach имеет режим Overnight: он активируется с помощью центрального тачскрина информационно-развлекательной системы. Он может обеспечить непрерывную работу автономного климат-контроля на срок до 48 часов. Помимо этого, предусмотрена функция vehicle-to-load (V2L), которая превращает электромобиль в мобильную электростанцию. Для этого требуется 230-вольтовый адаптер, который входит в стандартное оснащение варианта с приставкой Beach.

Как рассказали в пресс-службе марки, дилеры бренда начнут принимать заказы на эту модификацию в конце текущего месяца. Стартовая стоимость (с учётом налогов и сборов) здесь равна 65 837 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 7,08 млн рублей по текущему курсу.