Хэтчбек Nissan Tiida ещё жив, и он только что обрёл версию в стиле последнего Note

От свежего Енота другой «пятидверке» досталась радиаторная решетка, есть еще несколько обновок, но технику реформы, скорее всего, не затронули.

Модель Nissan Tiida и ее разновидности (например, в Европе это был Pulsar) уже давно покинули большинство рынков сбыта марки (хэтч когда-то даже выпускали в России). А вот в Китае и на Тайване «пятидверки» по-прежнему в строю, причем там представлены разные машины (китайская современнее): в Поднебесной производство налажено на заводе СП Dongfeng Nissan, на острове же за выпуск отвечает местная фирма Yulon (ей принадлежит неудачливый бренд Luxgen). Азиатские Тииды периодически модернизируют. Так, в Китае хэтч слегка освежили в прошлом году, а тайваньская модель только что обрела новую версию, получившую свой дизайн и букву J к названию.

Nissan Tiida J для Тайваня 1 / 3 Nissan Tiida J для Тайваня 2 / 3 Nissan Tiida J для Тайваня 3 / 3

Объявлено, что облик Tiida J разработан ниссановским подразделением Autech (занимается, в основном, переделкой серийных автомобилей Nissan в Японии). Хэтчу с литерой достались более агрессивный передний бампер и новая радиаторная решетка, причем узор у нее такой же, как у Nissan Note последнего поколения. Кроме того, Tiida J получила декоративные хромированные «бумеранги», подпирающие головную оптику (такой декор есть и у Note). У фар прежняя форма, но они теперь полностью светодиодные (у «простой» Тииды светодиодные только ходовые огни). Также хэтч обрел LED-противотуманки и двухцветные 16-дюймовые диски. Корму марка еще не показала, местные профильные СМИ полагают, что задний бампер тоже заменили, плюс могли затемнить фонари.



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Внутри Tiida J – черно-коричневая отделка вместо просто черной у стандартной «пятидверки», вдобавок у вставки на передней панели иная текстура. В остальном интерьер не изменился. Мультимедийная система с 7-дюйовым тачскрином входит с список стандартного оборудования, а за доплату можно будет заказать комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360 (камеры кругового обзора, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы и предотвращения фронтального столкновения, проекционный дисплей).



О моторе пока ни слова, впрочем, он, вероятно, перешел с базового хэтча: на Тайване Nissan Tiida сегодня предлагается с бензиновым «атмосферником» HR16DE 1.6 мощностью 115 л.с., который работает в паре с вариатором X-Tronic. Прежде у модели еще была 185-сильная «турбочетверка» аналогичного объема, но в начале этого года ее отправили в отставку.

Стандартный хэтчбек Nissan Tiida для Тайваня. Длина – 4295 мм, колесная база – 2700 мм. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине Tiida J 1 / 4 Стандартный хэтчбек Nissan Tiida для Тайваня. Длина – 4295 мм, колесная база – 2700 мм. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине Tiida J 2 / 4 Стандартный хэтчбек Nissan Tiida для Тайваня. Длина – 4295 мм, колесная база – 2700 мм. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине Tiida J 3 / 4 Стандартный хэтчбек Nissan Tiida для Тайваня. Длина – 4295 мм, колесная база – 2700 мм. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине Tiida J 4 / 4

В продаже Nissan Tiida J ждут во второй половине текущего месяца, хотя презентацию могут провести раньше. Хэтч теряет покупателей: в 2020-м на Тайване, по данным местных медиа, было реализовано 4484 экземпляра — это лишь на 8% меньше, чем годом ранее, но вот в 2018-м Тиида обрела там почти 8000 владельцев. Не исключено, что версия J окажется последней обновкой для модели.

