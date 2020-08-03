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Хорошо забытое старое: Volkswagen может воскресить несколько моделей

03.08.2020 285 0 0

Немецкая компания подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков: e-Kubel, e-Samba, e-Beetle, e-Karmann и e-Golf Classic.

 

В концерне VW в конце 2019-го рассказали о планах на будущее: до 2024 года компания намерена потратить 11 млрд евро на развитие электрокаров. При этом одной из озвученных целей стало создание линейки «зелёных» автомобилей, доступных для всех слоёв населения. Предполагается, что в этом поможет семейство ID (её первенцем стал «электрохэтч» ID.3, представленный осенью прошлого года). Однако, есть вероятность, что у бренда будут модели на электротяге и вне указанной линейки.

На фото: Volkswagen Typ 82 (Kubelwagen)

Так, по данным британского Autocar, компания Volkswagen подала заявки регистрацию товарных знаков нескольких своих классических моделей, но с префиксом «е».Судя по всему, компания думает о том, чтобы дать новую жизнь этим моделям, но не с традиционной, а с «электрической» начинкой. В заявках фигурируют названия e-Kubel, e-Samba, e-Beetle, e-Karmann и e-Golf Classic.

Как мы помним, модель Beetle была первой важной вехой в истории бренда, а Golf – второй (а Volkswagen ID.3 должен стать третьей). Производство «Жука» прекратили летом прошлого года. Однако ещё в 2018-ом в компании говорили о том, что «ретро-автомобиль» может вернуться в виде электрокара.

На фото: Volkswagen Beetle

Вероятно, название e-Kubel отсылает к Kubelwagen (Volkswagen Typ 82) – это немецкий автомобиль военного назначения, который выпускался с 1939 по 1945 годы. Он был самой массовой моделью Германии во время Второй мировой войны. Глава Volkswagen Герберт Дисс в 2017 году заявлял, что в планах компании возродить эту модель в качестве гражданского SUV с нулевым уровнем выбросов.

VW выпускал Karmann-Ghia – спортивный автомобиль в кузовах купе и кабриолет – с 1955 по 1974 год. Судя по всему, какой-то из будущих «зелёных» новинок бренда (возможно, со спортивным характером) достанется имя e-Karmann.

Именем Samba в США называли самую роскошную версию микроавтобуса T1, его выпуск был налажен с начала 50-ых примерно до середины 60-ых годов. О заявке на регистрацию торгового знака e-Samba стало известно ещё в июне текущего года. Тогда предполагалось, что это название могут использовать для серийного автомобиля, созданного по мотивам концепта ID Buzz. Хотя, скорее всего, эта новинка всё-таки получит название с буквами «ID».

На фото: Volkswagen T1

Велика вероятность, что концерн подал заявки на регистрацию перечисленных товарных знаков не для того, чтобы «реанимировать» старые модели самостоятельно, а в рамках договорённости с немецкой компанией eClassics, которая занимается «переделкой» старых моделей в модернизированные электрокары. Она уже занимается созданием «зелёного» Beetle и e-Bulli на базе Type 2. Отметим, сейчас электрический «Жук» имеет «начинку» от Volkswagen e-Up, однако в дальнейшем он, как ожидается, позаимствует силовую установку у «электрохэтча» ID.3.

Ранее в VW сообщали о том, что в линейке ID хэтчбеком начального уровня, вероятно, станет ID.1. Ожидается, что впоследствии он заменит e-Up! Судя по всему, именно эту новинку компания анонсировала в конце 2019-го с помощью рождественской открытки. По предварительным данным, в 2023-ем «розеточный» ситикар Volkswagen дебютирует в статусе концепта, а его производство начнётся в 2025 году.

авторынок электромобиль классика бизнес Volkswagen

 

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