Kia EV9 чуть подорожал на фоне стагнации продаж, топ-версия GT по-прежнему недоступна

Компания Kia представила большой электрический кроссовер EV9 2027 модельного года. Цены слегка выросли, но комплектации стали богаче, а на версии Land максимальный крутящий момент двухмоторной силовой установки теперь доступен без доплаты. Наиболее мощной версии GT, представленной ещё в 2024 году, в продаже по-прежнему нет. И не предвидится.

Большой трёхрядный кроссовер Kia EV9 (габаритная длина — 5010-5015 мм, колёсная база — 3100 мм) дебютировал весной 2023 года, в его основе лежит электромобильная модульная платформа E-GMP с 800-вольтовой архитектурой. Производится EV9 на американском заводе Kia в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия), так как предполагалось, что США станут для него главным рынком сбыта.

Стартовал Kia EV9 неплохо: в первый полный год продаж — 2024-й — он разошёлся в США тиражом 22 017 шт., однако в 2025-м спрос опустился до 15 051 шт., а за первые три квартала 2026 года реализовано 12 429 шт., что почти соответствует продажам в январе-сентябре 2025 года (12 448 шт.).

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На данный момент Kia EV9 предлагается в США в пяти версиях — Light, Light Long Range, Wind, Land и GT-Line; они же сохраняются и в 2027 модельном году.

Базовый Kia EV9 Light имеет единственный электромотор на задней оси (218 л.с., 350 Нм) и батарею ёмкостью 76,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 370 км (здесь и далее по циклу EPA).

На версии Light Long Range единственный электромотор на задней оси выдаёт 204 л.с. и 350 Нм, а ёмкость батареи увеличена до 99,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 490 км.

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Версия Wind — двухмоторная, полноприводная. Передний электромотор здесь выдаёт 192 л.с. и 250 Нм, задний — 192 л.с. и 350 Нм, максимальная совокупная отдача — 384 л.с. и 600 Нм. За доплату максимальный крутящий момент переднего электромотора может быть увеличен до 350 Нм, и тогда максимальная совокупная отдача вырастет до 384 л.с. и 700 Нм — эта опция доступна в любой момент уже на купленной машине и активируется через беспроводное обновление. Ёмкость батареи — 99,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 455 км.

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Версия Land в техническом плане идентична версии Wind, но максимальная совокупная отдача здесь в 2027 модельном году уже по умолчанию составляет 384 л.с. и 700 Нм, тогда как раньше на версии Wind за максимальный крутящий момент надо было доплачивать.

Самая дорогая версия GT-Line в техническом плане идентична версии Wind, но из-за особенностей оснащения и 21-дюймовых колёс максимальный запас хода на одной зарядке уменьшен до 450 км.

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В ноябре 2024 года была представлена полноценная спортивная версия GT кроссовера Kia EV9, на которой максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки была увеличена до 508 л.с. и 740 Нм. Также для Kia EV9 GT были заявлены особый декор, спортивная подвеска, более мощные тормоза, имитатор коробки передач и другие развлекушки. Предполагалось, что Kia EV9 GT поступит в продажу во второй половине 2025 года, но в США тогда уже вовсю орудовал Дональд Трамп — он испортил жизнь производителям «электричек» (отменил федеральные субсидии на покупку электромобилей, отменил экоповестку), поэтому выход на рынок Kia EV9 GT отложили в долгий ящик. В 2027 модельном году этой версии тоже не будет. Скорее всего, она вообще никогда не появится в продаже.

Добавим, что Kia EV9 в 2027 модельном году подорожал на 90-1090 долларов в зависимости от версии, но комплектации стали побогаче — некоторые опции вошли в стандартное оснащение (подробно описывать мы их не будем, так как для российского читателя они представляют слишком отвлечённый интерес). Базовый Kia EV9 Light теперь стоит 56 635 долларов с учётом доставки, за Kia EV9 GT-Line нужно отдать минимум 73 635 долларов.