Новый паркетник окажется самой маленькой моделью в SUV-линейке корейской марки. Премьера модели запланирована на 2020 год. Главным рынком для новинки станет Индия, однако ее собираются продавать и в других странах.

В 2019-м компания Kia запустит в Индии продажи недорогого кроссовера, созданного по мотивам концепта SP: паркетник станет «первенцем» марки в этой стране (на данный момент Киа не представлена на индийском рынке), его унифицируют с Hyundai Creta (модель Хёндэ там продают с 2015-го). А позже на индийский рынок должен выйти еще один кросс Kia, который окажется меньше и, скорее всего, дешевле серийного воплощения SP Concept. Работа над вторым паркетником уже началась, сообщает местное издание Autocar.

По информации портала, мировая премьера субкомпактного вседорожника Kia состоится в 2020 году на автосалоне в Нью-Дели. Ожидается, что ближайшим родственником модели будет другой паркетник Hyundai – этот SUV официально также еще не представлен, хотя в объективы камер индийских фотошпионов он уже попадался. Кроссовер Хёндэ пока известен под кодовым обозначением QXi, данных о его «тележке» нет.

Длина индийских версий машин не превысит четырех метров (таким авто в Индии положены налоговые льготы), то есть они окажутся самыми маленькими в SUV-линейках марок (кросс-хэтчи типа Kia Picanto X-Line в расчет не берем). Кроссовер Kia может получить бензиновый турбодвигатель 1.0 мощностью 118 л.с. и дизель 1.5 с отдачей в 115 л.с. Такими же двигателями оснастят и Hyundai QXi. Будет ли у «корейцев» полный привод – на данный момент неизвестно.

1 / 3 Кроссовер Kia Stonic для Европы. Пока это самый маленький паркетник в линейке марки, его длина равна 4140 мм, колесная база - 2580. Кросс построен на базе европейской версии Kia Rio 2 / 3 Кроссовер Kia Stonic для Европы. Пока это самый маленький паркетник в линейке марки, его длина равна 4140 мм, колесная база - 2580. Кросс построен на базе европейской версии Kia Rio 3 / 3 Кроссовер Kia Stonic для Европы. Пока это самый маленький паркетник в линейке марки, его длина равна 4140 мм, колесная база - 2580. Кросс построен на базе европейской версии Kia Rio

Производство новинок для Индии наладят на локальных площадках Hyundai и Kia (завод Киа еще только строится, его запустят в 2019-м). При этом, как сообщает Autocar India, субкомпактный паркетник Kia станет глобальной моделью, правда, список стран, в которых он может появиться, не разглашается. Кстати, Hyundai QXi «ловили» и за пределами Индии – его тестируют в Корее и Штатах, так что и этот кроссовер «эксклюзивом» не будет. В других странах у машин, вероятно, окажется иная моторная гамма.

Появление маленьких паркетников Kia и Hyundai в России под большим вопросом, все же «малыши» у нас спросом не пользуются. Зато родственный Creta кроссовер Kia с дизайном концепта SP, скорее всего, доберется до РФ. Так, в июне 2018-го представитель российского офиса марки заявил о том, что компания намерена производить в нашей стране новый SUV B-класса, который должен занять «лидирующие позиции» в своем сегменте. Пока самым подходящим кандидатом на эту роль выглядит именно Kia SP.