Аналог Hyundai Creta от Kia станет глобальной моделью. Ждём в России?

Аналог Hyundai Creta от Kia станет глобальной моделью. Ждём в России?

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В следующем году концерн Hyundai-Kia планирует представить как минимум четыре новых кроссовера: модели анонсированы для американского рынка, но некоторые из них могут добраться и до России.

Одной из премьер Kia в США в 2019-м станет компактный кросс, созданный по мотивам концепта SP, который дебютировал в начале этого года в Индии, сообщает Automotive News со ссылкой на президента марки Хан Ву Пака. Отметим, изначально серийное воплощение  прототипа было заявлено только для индийского рынка – там товарный паркетник появится также в 2019-м. Для Индии новый кроссовер будут выпускать на местном заводе Kia, SUV окажется «первенцем» бренда в этой стране – пока марка там не представлена вовсе. В Штаты же кросс собираются поставлять из Южной Кореи. Кстати, раз паркетник доберется до США, то, скорее всего, он появится еще и в Канаде. То есть из «эксклюзива» SP превратится в глобальную модель.

Концепт Kia SP. В Индии товарный кросс, скорее всего, предложат под именем Tusker. Для других стран название могут изменить

Концепт Kia SP. В Индии товарный кросс, скорее всего, предложат под именем Tusker. Для других стран название могут изменить

Как сообщалось ранее, индийский SUV могут унифицировать с Hyundai Creta (кросс Хёндэ в Индии продают уже давно), а вот о «начинке» американского варианта данных пока нет (Крету в США не предлагают).

Между тем серийная версия SP Concept может добраться и до России: в июне 2018-го представитель российского офиса марки заявил о том, что компания намерена производить в нашей стране новый SUV класса B, который должен занять «лидирующие позиции» в своем сегменте. Других подробностей о модели тогда не привели. Логично, если новый кросс Kia для РФ станет «родственником» Creta (выпуск этого SUV налажен в Петербурге) – унификация позволит сделать сопоставимыми цены.

Другой родственник Hyundai Creta – обновленный Kia KX3 для Китая. В Поднебесной дореформенный кросс провалился: 10 027 проданных в 2017-м машин – крохи для КНР

Другой родственник Hyundai Creta – обновленный Kia KX3 для Китая. В Поднебесной дореформенный кросс провалился: 10 027 проданных в 2017-м машин – крохи для КНР

Кстати, в линейке Киа уже есть родственный Creta кросс – KX3, но он доступен только в Китае. Российские СМИ периодически пишут о том, что KX3 появится в РФ, но в Kia эти данные опровергли еще пару лет назад. К тому же даже на всеядном «поднебесном» рынке этот автомобиль провалился – весьма сомнительно, что модель с таким «некроссоверным» дизайном рискнут продавать в нашей стране, SP кажется более подходящей кандидатурой на звание будущего «лидера».

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Концепт Kia Telluride. У серийной версии не будет ни кенгурятника, ни шноркеля, ни внешней запаски
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Концепт Kia Telluride. У серийной версии не будет ни кенгурятника, ни шноркеля, ни внешней запаски
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Концепт Kia Telluride
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Так может выглядеть товарный Kia Telluride, по мнению дизайнера Kolesa.ru
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Так может выглядеть товарный Kia Telluride, по мнению дизайнера Kolesa.ru

Вторая премьера Kia для американского рынка – флагманский кроссовер Telluride, его выпуск наладят в Штатах. Готовый встать на конвейер экземпляр компания продемонстрировала в минувшем месяце. О грядущей серийной модели известно лишь то, что она будет иметь восьмиместный салон и бензиновый двигатель V6. Все подробности о Kia Telluride раскроют в январе 2019-го на Детройтском автосалоне. По неофициальным данным, этот вседорожник также привезут в Россию.

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Концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster. Считается, что прототип является предвестником большого кроссовера Hyundai Palisade
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Концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster. Считается, что прототип является предвестником большого кроссовера Hyundai Palisade
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Концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster. Считается, что прототип является предвестником большого кроссовера Hyundai Palisade

Что же касается Hyundai, то эта марка тоже готовит для США два кроссовера – маленький «паркетник», который в местной линейке бренда будет дешевле Kona, и опять же восьмиместный вседорожник (ему прочат имя Palisade). Очевидно, последний SUV окажется родственником Kia Telluride. Субкомпактный кросс Хёндэ в России вряд ли появится, дабы не создавать конкуренцию пресловутой Creta, зато возможность выхода флагманского Palisade на наш рынок рассматривается – об этом ранее заявил в одном из своих интервью управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ».

 

Теги: Авторынок , Новинки , корейская иномарка , корейские автомобили , корейские кроссоверы , кроссоверы , Creta , Hyundai , KIA , Telluride
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