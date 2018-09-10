Большой кроссовер Kia Telluride дебютировал в рамках Нью-Йоркской недели моды. Публике продемонстрировали почти серийное воплощение одноименного концепта двухлетней давности. «Почти» — потому что в Нью-Йорк привезли все же прототип, разработанный совместно с дизайнером Брэндоном Максвеллом в стиле его коллекции, которая называется «Техас». Представить, как будет выглядеть товарный вседорожник, можно, отбросив всю «ковбойскую» атрибутику.

1 / 2 Концепт Kia Telluride-2018, построенный на базе серийного кроссовера 2 / 2 Концепт Kia Telluride-2018, построенный на базе серийного кроссовера

Особенности нынешнего концепта – «кенгурятник» с дополнительными круглыми фарами, лебедка, шноркель, шины Burly и 20-дюймовые диски, багажник на крыше, установленная сбоку лестница, а также запаска на багажной двери. Ручки дверей и корпуса наружных зеркал окрашены «под дерево». В салоне – обитые кожей рулевое колесо и передняя панель, еще в отделке интерьера применили натуральное дерево. У конвейерного Kia Telluride такого количества кожи в салоне, конечно, не будет. Кроме того, благодаря опубликованным ранее шпионским фото, мы знаем, что у серийного кросса отсутствует наружная «запаска» (колесо убрано под пол багажника).

1 / 3 Концепт Kia Telluride-2018, построенный на базе серийного кроссовера 2 / 3 Концепт Kia Telluride-2018, построенный на базе серийного кроссовера 3 / 3 Концепт Kia Telluride-2018, построенный на базе серийного кроссовера

О моторе «техасского» прототипа данных пока нет, при этом в Kia заявили, что товарный кросс предложат с двигателем V6. О платформе же ни слова. Некоторые зарубежные СМИ предполагают, что в основе конвейерного вседорожника лежит «тележка» от большого седана Kia K9/K900/Quoris (эта модель, в свою очередь, построена на платформе Genesis G90). Представленный в 2016-м концепт Telluride базируется на «тележке» Sorento последней генерации (в России – Sorento Prime), тот прототип оснастили гибридной установкой с возможностью подзарядки от электросети, в нее вошли бензиновый мотор V6 3.5 GDI и электродвигатель, совокупная отдача – 400 л.с.

Премьера серийной модели запланирована на январь 2019-го, она пройдет на Детройтском автосалоне. Для США выпуск Telluride наладят заводе Kia, расположенном в штате Джорджия, на американский рынок кроссовер выйдет сразу после презентации. В Штатах новинка займет позицию флагмана марки, пока же эту роль там выполняет Sorento (от 25 990 долларов или 1 794 000 рублей, без учета налогов и доставки). Между тем в Kia также заявили, что новый большой кросс будут производить и продавать и в других странах, но полный список пока не разглашается. Не исключено, что для других рынков название модели изменят.

1 / 3 Концепт Kia Telluride, представленный в 2016 году 2 / 3 Концепт Kia Telluride, представленный в 2016 году 3 / 3 Концепт Kia Telluride, представленный в 2016 году

Напомним, в некоторых странах, включая и Россию, флагманским внедорожником Kia сегодня является морально устаревший рамный Mohave (американский рынок эта модель покинула еще несколько лет назад). Скорее всего, Telluride вытеснит Mohave из линейки марки.

Как сообщалось ранее, у новинки Kia будет собрат под брендом Hyundai: прототип вседорожника Хёндэ – HDC-2 Grandmaster – представили в июне текущего года, серийный вариант, возможно, назовут Palisade. Оба больших кроссовера – и Kia, и Hyundai – наверняка доберутся до нашего рынка, для РФ их сборку, вероятно, организуют на калининградском заводе «Автотор».