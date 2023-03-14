Kia, Hyundai и Renault: список допущенных к параллельному импорту марок в РФ станет шире

Перечень дополнят 12 новыми автомобильными брендами: их модели можно будет ввозить в страну без разрешения владельцев торговых марок. В обновлённый список войдут корейские, японские и европейские бренды.

На рынке новых легковых автомобилей в РФ по-прежнему наблюдаются последствия текущего кризиса. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по итогам прошлого года он упал почти на 59% до 626 281 шт. (согласно подсчётам «Автостата», который учитывает в том числе машины, ввезённые в страну по схеме параллельного импорта). Напомним, власти страны легализовали эту схему в мае прошлого года.

Параллельный импорт, который ранее был в РФ под запретом, представляет собой механизм, позволяющий через посредников ввозить в страну различные товары (в том числе автомобили) без разрешения владельцев торговых марок.

На фото: Renault Duster, ранее выпускавшийся в РФ

Напомним, изначально, в соответствии с приказом Минпромторга, в список входили такие автомобильные бренды как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daf Trucks, Daimler, Dodge, Ferrari, Freightliner, General Motors, Honda, Hummer, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kenworth, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mack Trucks, MAN, Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peterbilt, Porsche, Rolls-Royce, Rover, Scania, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen и Volvo.



Как сообщает ria.ru со ссылкой на собственный источник в отрасли, теперь Минпромторг намерен расширить список автомобильных брендов, допущенных к параллельному импорту. Планируется расширение на двенадцать марок, большинство из них весьма знакомы россиянам. Так, в перечень могут войти Ford, Kia, Hyundai, Genesis, Mazda, Opel, Peugeot, Citroen, Isuzu, Hino, а также Renault и Dacia. Пока что соответствующий документ отправлен на утверждение в Минюст РФ.

На фото: актуальный кроссовер Kia Sportage X-Line (версия для корейского рынка)

Стоит отметить, что некоторые из перечисленных марок в «докризисные времена» числились в списке наиболее востребованных на российском авторынке. Так, по данным АЕБ, в 2021 году Kia, Hyundai и Renault занимали соответственно второе, третье и четвёртое места в рейтинге популярных в РФ брендов, уступая только местной марке Lada; а Mazda входила в ТОП-15. Стоит отметить, что марка Dacia (румынский суббренд Рено) ранее не была официально представлена на российском рынке. Ещё одним пополнением (в случае одобрения) станут легковые модели Ford, которые ушли из РФ ещё в 2019 году.



На фото: паркетник Hyundai Creta, ранее выпускавшийся в РФ

По словам представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), они обращались в кабмин с предложением расширить перечень параллельного импорта перечисленными выше марками. Предполагается, что решение поможет сократить «дефицит [автомобилей – прим. ред.] в масс-сегменте» на российском рынке.



В начале текущего года Kolesa.ru подробно рассказывал о новинках параллельного импорта: в частности, о тех моделях, которые можно купить за сумму менее 2 млн рублей. Стоит отметить, что сейчас растёт в том числе объём импорта «бэушных» иномарок в РФ, причём дилеры активно включаются в борьбу за вторичный рынок.