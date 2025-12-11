Kia не планирует выпускать полностью электрическую версию кроссовера Seltos

В компании заявили, что не разрабатывают EV-вариант, несмотря на то, что новинка делит платформу с паркетником Hyundai Kona, у которого есть «зелёные» модификации.

Kia Seltos – это компактный паркетник, который появился в 2019 году, а рестайлинг пережил в 2022-м. Корейская марка презентовала кроссовер второй генерации пару дней назад, тогда же стало известно, что модель появится в том числе в Европе. При этом первыми новинку получат покупатели в Индии: к местным дилерам машины поступят в начале 2026 года. А, к примеру, австралийцам придётся ждать дольше: старт продаж «второго» Seltos здесь намечен на четвёртый квартал.

На фото: Kia Seltos нового поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у глобального паркетника в моторную гамму входит бензиновая турбочетвёрка T-GDI объёмом 1,6 литра, мощность равна либо 180, либо 193 л.с., при этом максимальный крутящий момент един – 265 Нм. Также в линейке числится 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 149 л.с. (179 Нм). В списке доступных коробок передач – шестискоростная механика, семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, 8АКП и вариатор (в зависимости от модификации). Привод – передний или полный.

Известно также, что у «мировой» версии Kia Seltos нового поколения впервые в гамме имеется вариант с гибридной установкой. Пока что в компании не раскрыли большую часть подробностей о ней, только то, что в её основе лежит двигатель объёмом 1,6 литра. Принцип работы и характеристики появятся позже.

Стоит отметить, что индийской версии «второго» Seltos оставили технику от местного предшественника. Речь идёт о бензиновом 1,5-литровом атмосфернике MPI мощностью 115 л.с. (максимальный крутящий момент – 144 Нм), бензиновой турбочетвёрке T-GDI такого же объёма (160 л.с. и 253 Нм), а также о 1,5-литровом турбодизеле CRDi (116 л.с. и 250 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная механическая коробка передач, шестиступенчатый автомат, 7DCT и CVT. У местного паркетника, как и раньше, привод может быть только передним.

На фото: Kia Seltos X-Line нового поколения 1 / 3 На фото: Kia Seltos X-Line нового поколения 2 / 3 На фото: Kia Seltos X-Line нового поколения 3 / 3

Новый Kia Seltos делит платформу K3 с паркетником Hyundai Kona, в гамме которого есть не только бензиновые моторы и гибридные установки, но и полностью электрическая техника. При этом глава Kia Motors Хо Сунг Сон в ходе недавней презентации новинки заявил о том, что «зелёных» версий у «второго» Seltos не будет. Судя по всему, соответствующая ниша у марки Kia уже занята (в гамме есть Niro EV и EV3), а товарный каннибализм производителю, очевидно, не нужен.

На фото: салон Kia Seltos нового поколения 1 / 2 На фото: салон Kia Seltos нового поколения 2 / 2

Габариты теперь едины для глобальной и индийской версий. Длина Kia Seltos второй генерации равна 4430 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм, а расстояние между осями – 2690 мм. Для сравнения, у «мирового» предшественника длина составляет 4390 мм, колёсная база – 2630 мм, у индийского варианта – 4365 мм и 2610 мм соответственно.

Цены Kia Seltos нового поколения станут известны позже. На домашнем рынке, в Южной Корее, кроссовер первой генерации сейчас можно купить не менее чем за 21 690 000 вон (эквивалентно примерно 1,18 млн рублей по текущему курсу), а стоимость топовой версии составляет 29 060 000 вон (около 1,58 млн рублей).